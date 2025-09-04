Une caissière virée après 30 ans d'ancienneté pour avoir profité des promos des clients, elle ne peut rien faire

Une employée de caisse a vu trente années d'ancienneté partir en fumée après avoir utilisé abusivement des promotions clients. Même si elle conteste son licenciement, la justice ne veut rien savoir.

Une histoire qui semble rocambolesque et une employée sur le carreau. La Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJ) vient de confirmer le licenciement d'une employée de la célèbre enseigne El Corte Inglés, rapporte Noticias trabajo, alors que cette dernière faisait partie de la maison depuis plus de 30 ans. Dans sa lettre de licenciement, la direction du magasin a invoqué l'article 54 du Statut des travailleurs et la convention collective des grands magasins en Espagne, et plus particulièrement une violation de la bonne foi contractuelle et un abus de confiance. Des faits particulièrement graves pour les employés ayant des responsabilités en caisse, dans n'importe quel magasin.

Voilà donc trente ans d'ancienneté qui partent en fumée pour cette employée de caisse. Dans les faits, il lui est reproché d'avoir utilisé abusivement des points promotionnels gagnés par des clients pour acheter des produits à prix réduits dans le cadre d'une campagne promotionnelle. Parmi ces articles, figuraient une glacière en tissu, un verre, des écouteurs et un tablier MasterChef.

© 123rf - khaligo

Si l'incident s'est produit en octobre 2019, la caissière en question avait déjà été sanctionnée pour "violation de la réglementation des achats" en 2018, précise le site noticias trabajo. L'employée a été démasquée alors qu'elle récupérait à la consigne du centre commercial un sac contenant plusieurs articles, dont certains ne comportaient ni reçu ni preuve d'achat. Elle conteste fermement son licenciement et a interjeté appel devant le tribunal, assurant qu'il n'y avait aucune intention de dissimuler quoi que ce soit.

Mais ce n'est pas tout, cette salariée explique enfin qu'elle souffrait, au moment des faits, des conséquences médicales d'un "trouble anxieux pour lequel elle suivait un traitement, ce qui aurait pu influencer son comportement", apprend-on. Malgré cette précision, son recours a été rejeté par la Cour supérieure de justice de Catalogne. Le jury a considéré les violations comme graves, car l'employée s'était approprié des produits sans respecter les exigences établies et avait également utilisé des points promotionnels clients pour bénéficier de réductions.

Alors que cette dernière suivait un traitement lié à son anxiété, le tribunal compétent a estimé que rien ne prouvait que ce problème de santé affectait ses capacités cognitives. Celle qui a effectué la majeure partie de sa carrière dans l'enseigne El Corte Inglés se retrouve désormais sans emploi, et ne peut rien faire face à cette dernière décision de justice en sa défaveur.