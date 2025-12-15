Vendée. 500 000 à 600 000 euros par client : ce business qui marche "essentiellement auprès des Parisiens"

Cette entreprise basée en Vendée bénéficie d'une belle cote de popularité dans son secteur d'activité. Son business repose essentiellement la vente de biens et services auprès de la clientèle parisienne.

Un business qui marche et qui a trouvé son public. En Vendée, une entreprise a le vent en poupe, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, une société française créée en 2017 - Hellomulti - s'est spécialisée dans la vente, l'hivernage et l'entretien de multicoques à voile et à moteur de 25 à 65 pieds. Comme indiqué sur son site officiel, cette entreprise française "s'entoure des meilleurs professionnels pour proposer des services sur-mesure aux propriétaires de multicoques, que ce soit en terme de conseil, maintenance, refit, revente et gestion-location".

En 2019, elle a même créé le premier Centre Service Dragonfly en France, basé à Noirmoutier-en-l'Île, destiné à entretenir et hiverner les trimarans Dragonfly. Hellomulti est justement l'importateur exclusif des trimarans Dragonfly en France et en Espagne, Distributeur YOT, NEEL-TRIMARANS et LEEN-TRIMARANS sur la façade Atlantique.

Dans les colonnes du Courrier Vendéen, le patron de l'entreprise, Julien, précise s'adresser "à un marché de niche à la recherche de bateaux performants. Nous sommes importateurs des multicoques danois Dragonfly pour toute la France et l'Espagne et des bateaux à moteur finlandais NorStar". Aujourd'hui, chaque client débourse entre 500 000 et 600 000 euros en moyenne pour s'offrir un bateau de la flotte Hellomulti.

Cette réussite, Julien la doit notamment à une clientèle bien particulière, comme indiqué auprès du journal local à l'occasion du "Paris Nautic Show", un salon nautique qui se déroulait cette année au Bourget du 26 au 30 novembre. "Nous espérons bien sûr vendre directement, ou revenir avec des bons de commande. Notre objectif est aussi de rencontrer notre clientèle qui est essentiellement parisienne", confie-t-il.

Il précise également que si cet évènement peut être une source de visibilité non négligeable, il s'agit d'abord d'un "investissement commercial important". Pendant le salon, cinq personnes de la société ont été mobilisées. Soit la moitié de l'équipe, 10 salariés travaillent actuellement chez Hellomulti qui dispose désormais d'une deuxième société baptisée "Notik". Preuve de sa belle santé.