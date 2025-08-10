Classement des universités 2025 : le palmarès des meilleures facs du monde et de France bientôt connu

CLASSEMENT FAC 2025. Le classement de Shanghai 2025 devrait être publié autour du 15 août. La France sera-t-elle à nouveau présente dans le top 100 des universités ?

[Mis à jour le 10 août 2025 à 15h31] Comme tous les ans à cette période, le classement Shanghai qui recense les 1000 meilleures universités du monde va bientôt être publié. Cela arrive généralement au 15 août, alors il n'y a plus que quelques jours à attendre. Les universités françaises sont particulièrement surveillée cette année. En effet l'université Paris-Saclay a été classée 12ème l'année dernière. Elle est la premiere université Française a appariaitre dans le top 100.

Pour le top 3, on peut s'attendre à voir Havrard briguer la première place, comme c'est le cas depuis que le classement existe, suivi de pres par l'université de Stanford et le MIT. Cette classification repose sur un grand nombre de critères (voir ici).

Le classement académique des universités mondiales (ARWU) est publié par l'Université de Jiao Tong de Shanghai en Chine. Depuis sa création en 2003, c'est toujours l'Université d'Harvard qui a occupé la première place. L'Université de Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ne sont en général pas loin derrière.

Les universités sont classées selon six critères :

le nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les anciens élèves et les professeurs

le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline

le nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science

le nombre de chercheurs répertoriés dans le Science Citation Index-Expended (SCIE) et le Social Science Citation Index (SSCI)

la performance moyenne des professeurs.

En tête de liste du classement, on retrouve l'université américaine d'Harvard pour la vingt-et-unième année consécutive. Le podium est exclusivement américain avec les universités de Stanford et le MIT (Massachussetts Institute of Technology) qui occupent respectivement la seconde et la troisième place. Le top 10 du classement est lui aussi largement dominé par des universités américaines : Berkeley (5), Princeton University (6), Columbia (8), la California Institute of Technology (9) et l'université de Chicago (10). Deux noms britanniques parviennent néanmoins à s'y immiscer : l'université de Cambridge qui obtient la quatrième place et l'université d'Oxford qui prend la septième place.

Du côté français, les universités ont repris du terrain dans la première moitié du classement, comparé à 2022. Paris-Saclay est la première université de l'hexagone a apparaitre dans le palmarès. Elle obtient la quinzième place et gagne une place par rapport à l'année dernière. D'après Le Figaro, "le classement thématique de Shanghaï distingue son département de mathématiques comme le meilleur au monde" depuis 2020. Dans le top 50, à la quarante-et-unième place, on retrouve Paris Sciences et Lettres (PSL) qui regroupe onze établissements dont Dauphine et l'École normale supérieure (ENS). La Sorbonne perd trois places et arrive en quarante-sixième position. Quatre autres universités françaises sont présentes dans le top 100, dont Paris-Cité (anciennement Descartes et Diderot) qui fait un bond impressionnant en gagnant dix places et en atteignant la soixante-huitième position. Dans le classement, on retrouve ensuite entre les places cent et trois-cent l'université Grenoble Alpes, l'université de Strasbourg, l'université d'Aix-Marseille, l'université de Montpellier, l'université Claude-Bernard Lyon 1, l'université de Bordeaux. Si seuls vingt-sept établissements français sont présents dans le classement total cette année (l'année dernière, il s'agissait de vingt-huit), la France remonte dans le palmarès et obtient dix-huit places dans le top 500, soit deux de plus qu'en 2022.

Les 10 meilleures universités du monde (en 2024) :

Rang Etablissement 1 Université d'Harvard 2 Université de Stanford 3 Massachusetts Institute of Technology 4 Université de Cambridge 5 Université Berkeley de Californie 6 Université de Princeton 7 Université d'Oxford 8 Université Columbia 9 California Institute of Technology 10 Université de Chicago

Les universités françaises dans le Top 200 (en 2024) :

Rang Etablissement 15 Université Paris-Saclay (Paris Sciences & Lettres) 41 Université PSL (Paris) 46 Université de la Sorbonne 68 Université de Paris 101-150 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Aix-Marseille Université 151-200 Université de Montpellier

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2022 Université d'Harvard 2021 Université d'Harvard 2020 Université d'Harvard 2019 Université d'Harvard 2018 Université d'Harvard 2017 Université d'Harvard 2016 Université d'Harvard 2015 Université d'Harvard 2014 Université d'Harvard 2013 Université d'Harvard 2012 Université d'Harvard 2011 Université d'Harvard

Le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) est publié chaque année par Quacquarelli Symonds, une société britannique qui revendique le plus grand réseau mondial d’information et de conseil sur l’éducation supérieure et le parcours professionnel. Dans le classement 202", pour la douzième année consécutive, c'est le MIT ou Massachusetts Institute of Technology qui remporte la palme.

Ce classement se base sur six critères pondérés : la réputation académique (40%), la réputation auprès des recruteurs (10%), le ratio enseignants-étudiants (20%), le nombre de citations par enseignant-chercheur (20%), le ratio d’enseignants internationaux (5%) et celui d’étudiants internationaux (5%).

Le top 10 du classement 2026 :

Rang Etablissement 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 Imperial College London 3 Stanford University 4 University of Oxford 5 Harvard University 6 University of Cambridge 7 ETH Zurich 8 National University of Singapore (NUS) 9 UCL (University College de Londres) 10 California Institute of Technology (Caltech)

Le rang des universités françaises dans le classement 2026 :

Rang Etablissement 28 Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris 41 Ecole Polytechnique, Palaiseau 70 Université Paris-Saclay 72 Sorbonne Université 205 Ecole Normale Supérieure de Lyon 257 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2023 Massachusetts Institute of Technology 2022 Massachusetts Institute of Technology 2021 Massachusetts Institute of Technology 2020 Massachusetts Institute of Technology 2019 Massachusetts Institute of Technology 2018 Massachusetts Institute of Technology 2017 Massachusetts Institute of Technology 2016 Massachusetts Institute of Technology 2015 Massachusetts Institute of Technology 2014 Massachusetts Institute of Technology 2013 Massachusetts Institute of Technology 2012 Massachusetts Institute of Technology 2011 Université de Cambridge 2010 Université de Cambridge

Le magazine londonien Times Higher Education publie chaque année depuis 2004 un classement mondial des universités. Il le définit comme le seul à prendre en compte les principales missions de l'université que sont l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et le rayonnement international. Pour cela, 13 indicateurs pondérés sont utilisés, regroupés en cinq catégories : le cadre de travail (30%), le nombre et la portée des recherches (30%), l'influence de ces recherches (30%), la renommée à l'international des professeurs (7,5%), étudiants et chercheurs et les connexions avec les entreprises (2,5%). Comme dans les autres classements, ce sont souvent les universités américaines qui occupent le haut du tableau. La tendance indique toutefois qu'elles commencent à perdre de leur panache au profit des européennes. Ainsi, pour la première fois en 2015-2016, un établissement qui n'est pas anglo-saxon est apparu dans le top 10, l'école polytechnique de Zurich, en Suisse. Voici les universités françaises qui se sont frayé une place dans le fameux Top 200 du tout dernier classement (2025) :

Rang Etablissement 42 Université PSL (Paris Sciences et Lettres) 64 Université Paris-Saclay 71 Ecole Polytechnique 76 Sorbonne Université 183 Université Paris Cité

Et voici les 10 meilleures universités du monde selon le Times Higher Education en 2022 :

Rang Etablissement 1 University of Oxford 2 Massachusetts Institute of Technology 3 Harvard University 4 University of Cambridge 5 California Institute of Technology (Caltech) 6 Stanford University 7 Princeton University 8 Imperial College London 9 ETH Zurich 10 University of Chicago

Les universités en tête du classement les années précédentes :

Année Etablissement 2021-2022 University of Oxford 2020-2021 University of Oxford 2019-2020 University of Oxford 2018-2019 University of Oxford 2017-2018 University of Oxford 2016-2017 University of Oxford 2015-2016 California Institute of Technology 2014-2015 California Institute of Technology 2013-2014 California Institute of Technology 2012-2013 California Institute of Technology 2011-2012 California Institute of Technology 2010-2011 Harvard University

Le classement du Center for World University Rankings (CWUR) est publié depuis 2012 par la King Abdulaziz University de Jeddah, en Arabie Saoudite. Il rassemble les 1 000 meilleures universités du monde selon huit critères, tels que le nombre de distinctions remportés par les étudiants, le nombre d'anciens étudiants ayant des postes de directeur ou l'importance des publications.

En 2025, la tête classement est encore occupée par des universités américaines. L'université d'Harvard est classée première (depuis 2012), suivie du Massachusetts Institute of Technology et de Stanford. Ce sont ensuite des établissements britanniques qui complètent le top 5 : l'université de Cambridge et celle d'Oxford. La première université française du classement mondial est l'Université PSL, à la 19e place ; suivie de l'Université Paris Cité à la 29e place ; de l'Université Paris-Saclay, à la 34e place ; de Polytechnique Paris à la 35e place et de la Sorbonne à la 43e place.

Les 10 premières universités du classement 2025 :

Rang Etablissement Pays 1 Harvard University Etats-Unis 2 Massachusetts Institute of Technology Etats-Unis 3 Stanford University Etats-Unis 4 University of Cambridge Royaume-Uni 5 University of Oxford Royaume-Uni 6 Princeton University Etats-Unis 7 University of Pennsylvania Etats-Unis 8 Columbia University Etats-Unis 9 Yale University Etats-Unis 10 University of Chicago Etats-Unis

Le rang du Top 10 des universités françaises dans le classement 2025:

Rang Etablissement 19 Université PSL 29 Université Paris Cité 34 Université Paris-Saclay 35 Polytechnique Paris 43 Sorbonne Université 122 INSEAD Paris Diderot 149 Université de Strasbourg 164 Grenoble Alpes Université 169 Aix-Marseille Université 177 Université de Montpellier 223 Claude Bernard University Lyon 1

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2022 Harvard University 2021 Harvard University 2020 Harvard University 2019 Harvard University 2018 Harvard University 2017 Harvard University 2016 Harvard University 2015 Harvard University

Si les universités anglo-saxonnes volent souvent la vedette aux établissements français dans les classements mondiaux, elles occupent néanmoins des places permanentes dans les palmarès. Chaque années, on porte un grand intérêt aux classements internationaux comme le classement de Shanghai, le classement QS, établi par une société britannique ou le palmarès CWUR, publié par une université d'Arabie Saoudite. Voici le rang des établissements français dans ces différents classements, dans la limite des 200 premiers établissements à l'échelle mondiale :

Le rang des universités françaises dans le classement de Shanghai 2024

Rang Etablissement 12 Université Paris-Saclay 33 PSL université 41 Sorbonne, Paris 60 Université Paris Cité 101-150 Université Aix-Marseille 101-150 Université Grenoble-Alpes

Classement QS (2022) :

Rang Etablissement 26 Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris 48 Ecole Polytechnique, Palaiseau 60 Sorbonne, Paris 69 Université Paris-Saclay 111 Ecole Normale Supérieure de Lyon =174 Ecole des Ponts ParisTech

Classement Times Higher Education (2022) :

Rang Etablissement 40 Université PSL (Paris Sciences et Lettres) =88 Sorbonne University 91 Ecole Polytechnique =117 Université Paris-Saclay 155 Université Paris Cité

Classement CWUR (2022-2023) :

Rang Etablissement 19 Université PSL 32 Université Paris-Saclay 38 Sorbonne Université 42 Université de Paris 43 Institut polytechnique de Paris 119 INSEAD Paris Diderot 141 Université de Strasbourg 147 Grenoble Alpes Université 158 Aix-Marseille Université 168 Université de Montpellier 191 Institut national du service public (ex-Ecole nationale d'administration)

Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Sorbonne Université, Paris Diderot, Ecole Normale Supérieure, Ecole polytechnique, CentraleSupélec, Paris-Saclay, Ecole Normale, Mines - ParisTech, mais aussi Ecole Normale Supérieure de Lyon ou universités de Strasbourg, Grenoble, Aix-Marseille... Les facs françaises sont nombreuses dans les grands classement internationaux, mais dans tous ces palmarès de facs, les établissements hexagonaux sont la plupart du temps classés loin derrière les Américains et les Britanniques, qui occupent une large partie du tableau.