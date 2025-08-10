Classement des universités 2025 : le palmarès des meilleures facs du monde et de France bientôt connu

CLASSEMENT FAC 2025. Le classement de Shanghai 2025 devrait être publié autour du 15 août. La France sera-t-elle à nouveau présente dans le top 100 des universités ?
[Mis à jour le 10 août 2025 à 15h31] Comme tous les ans à cette période, le classement Shanghai qui recense les 1000 meilleures universités du monde va bientôt être publié. Cela arrive généralement au 15 août, alors il n'y a plus que quelques jours à attendre. Les universités françaises sont particulièrement surveillée cette année. En effet l'université Paris-Saclay a été classée 12ème l'année dernière. Elle est la premiere université Française a appariaitre dans le top 100.
Pour le top 3, on peut s'attendre à voir Havrard briguer la première place, comme c'est le cas depuis que le classement existe, suivi de pres par l'université de Stanford et le MIT. Cette classification repose sur un grand nombre de critères (voir ici).
Le classement académique des universités mondiales (ARWU) est publié par l'Université de Jiao Tong de Shanghai en Chine. Depuis sa création en 2003, c'est toujours l'Université d'Harvard qui a occupé la première place. L'Université de Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ne sont en général pas loin derrière.
Les universités sont classées selon six critères :
le nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les anciens élèves et les professeurs
le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline
le nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science
le nombre de chercheurs répertoriés dans le Science Citation Index-Expended (SCIE) et le Social Science Citation Index (SSCI)
En tête de liste du classement, on retrouve l'université américaine d'Harvard pour la vingt-et-unième année consécutive. Le podium est exclusivement américain avec les universités de Stanford et le MIT (Massachussetts Institute of Technology) qui occupent respectivement la seconde et la troisième place. Le top 10 du classement est lui aussi largement dominé par des universités américaines : Berkeley (5), Princeton University (6), Columbia (8), la California Institute of Technology (9) et l'université de Chicago (10). Deux noms britanniques parviennent néanmoins à s'y immiscer : l'université de Cambridge qui obtient la quatrième place et l'université d'Oxford qui prend la septième place.
Du côté français, les universités ont repris du terrain dans la première moitié du classement, comparé à 2022. Paris-Saclay est la première université de l'hexagone a apparaitre dans le palmarès. Elle obtient la quinzième place et gagne une place par rapport à l'année dernière. D'après Le Figaro, "le classement thématique de Shanghaï distingue son département de mathématiques comme le meilleur au monde" depuis 2020. Dans le top 50, à la quarante-et-unième place, on retrouve Paris Sciences et Lettres (PSL) qui regroupe onze établissements dont Dauphine et l'École normale supérieure (ENS). La Sorbonne perd trois places et arrive en quarante-sixième position. Quatre autres universités françaises sont présentes dans le top 100, dont Paris-Cité (anciennement Descartes et Diderot) qui fait un bond impressionnant en gagnant dix places et en atteignant la soixante-huitième position. Dans le classement, on retrouve ensuite entre les places cent et trois-cent l'université Grenoble Alpes, l'université de Strasbourg, l'université d'Aix-Marseille, l'université de Montpellier, l'université Claude-Bernard Lyon 1, l'université de Bordeaux. Si seuls vingt-sept établissements français sont présents dans le classement total cette année (l'année dernière, il s'agissait de vingt-huit), la France remonte dans le palmarès et obtient dix-huit places dans le top 500, soit deux de plus qu'en 2022.
Les 10 meilleures universités du monde (en 2024) :
Rang
Etablissement
1
Université d'Harvard
2
Université de Stanford
3
Massachusetts Institute of Technology
4
Université de Cambridge
5
Université Berkeley de Californie
6
Université de Princeton
7
Université d'Oxford
8
Université Columbia
9
California Institute of Technology
10
Université de Chicago
Les universités françaises dans le Top 200 (en 2024) :
Le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) est publié chaque année par Quacquarelli Symonds, une société britannique qui revendique le plus grand réseau mondial d’information et de conseil sur l’éducation supérieure et le parcours professionnel. Dans le classement 202", pour la douzième année consécutive, c'est le MIT ou Massachusetts Institute of Technology qui remporte la palme.
Ce classement se base sur six critères pondérés : la réputation académique (40%), la réputation auprès des recruteurs (10%), le ratio enseignants-étudiants (20%), le nombre de citations par enseignant-chercheur (20%), le ratio d’enseignants internationaux (5%) et celui d’étudiants internationaux (5%).
Le top 10 du classement 2026 :
Rang
Etablissement
1
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2
Imperial College London
3
Stanford University
4
University of Oxford
5
Harvard University
6
University of Cambridge
7
ETH Zurich
8
National University of Singapore (NUS)
9
UCL (University College de Londres)
10
California Institute of Technology (Caltech)
Le rang des universités françaises dans le classement 2026 :
Rang
Etablissement
28
Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris
41
Ecole Polytechnique, Palaiseau
70
Université Paris-Saclay
72
Sorbonne Université
205
Ecole Normale Supérieure de Lyon
257
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :
Le magazine londonien Times Higher Education publie chaque année depuis 2004 un classement mondial des universités. Il le définit comme le seul à prendre en compte les principales missions de l'université que sont l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et le rayonnement international. Pour cela, 13 indicateurs pondérés sont utilisés, regroupés en cinq catégories : le cadre de travail (30%), le nombre et la portée des recherches (30%), l'influence de ces recherches (30%), la renommée à l'international des professeurs (7,5%), étudiants et chercheurs et les connexions avec les entreprises (2,5%). Comme dans les autres classements, ce sont souvent les universités américaines qui occupent le haut du tableau. La tendance indique toutefois qu'elles commencent à perdre de leur panache au profit des européennes. Ainsi, pour la première fois en 2015-2016, un établissement qui n'est pas anglo-saxon est apparu dans le top 10, l'école polytechnique de Zurich, en Suisse. Voici les universités françaises qui se sont frayé une place dans le fameux Top 200 du tout dernier classement (2025) :
Rang
Etablissement
42
Université PSL (Paris Sciences et Lettres)
64
Université Paris-Saclay
71
Ecole Polytechnique
76
Sorbonne Université
183
Université Paris Cité
Et voici les 10 meilleures universités du monde selon le Times Higher Education en 2022 :
Rang
Etablissement
1
University of Oxford
2
Massachusetts Institute of Technology
3
Harvard University
4
University of Cambridge
5
California Institute of Technology (Caltech)
6
Stanford University
7
Princeton University
8
Imperial College London
9
ETH Zurich
10
University of Chicago
Les universités en tête du classement les années précédentes :
Le classement du Center for World University Rankings (CWUR) est publié depuis 2012 par la King Abdulaziz University de Jeddah, en Arabie Saoudite. Il rassemble les 1 000 meilleures universités du monde selon huit critères, tels que le nombre de distinctions remportés par les étudiants, le nombre d'anciens étudiants ayant des postes de directeur ou l'importance des publications.
En 2025, la tête classement est encore occupée par des universités américaines. L'université d'Harvard est classée première (depuis 2012), suivie du Massachusetts Institute of Technology et de Stanford. Ce sont ensuite des établissements britanniques qui complètent le top 5 : l'université de Cambridge et celle d'Oxford. La première université française du classement mondial est l'Université PSL, à la 19e place ; suivie de l'Université Paris Cité à la 29e place ; de l'Université Paris-Saclay, à la 34e place ; de Polytechnique Paris à la 35e place et de la Sorbonne à la 43e place.
Les 10 premières universités du classement 2025 :
Rang
Etablissement
Pays
1
Harvard University
Etats-Unis
2
Massachusetts Institute of Technology
Etats-Unis
3
Stanford University
Etats-Unis
4
University of Cambridge
Royaume-Uni
5
University of Oxford
Royaume-Uni
6
Princeton University
Etats-Unis
7
University of Pennsylvania
Etats-Unis
8
Columbia University
Etats-Unis
9
Yale University
Etats-Unis
10
University of Chicago
Etats-Unis
Le rang du Top 10 des universités françaises dans le classement 2025:
Rang
Etablissement
19
Université PSL
29
Université Paris Cité
34
Université Paris-Saclay
35
Polytechnique Paris
43
Sorbonne Université
122
INSEAD Paris Diderot
149
Université de Strasbourg
164
Grenoble Alpes Université
169
Aix-Marseille Université
177
Université de Montpellier
223
Claude Bernard University Lyon 1
Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :
Si les universités anglo-saxonnes volent souvent la vedette aux établissements français dans les classements mondiaux, elles occupent néanmoins des places permanentes dans les palmarès. Chaque années, on porte un grand intérêt aux classements internationaux comme le classement de Shanghai, le classement QS, établi par une société britannique ou le palmarès CWUR, publié par une université d'Arabie Saoudite. Voici le rang des établissements français dans ces différents classements, dans la limite des 200 premiers établissements à l'échelle mondiale :
Le rang des universités françaises dans le classement de Shanghai 2024
Rang
Etablissement
12
Université Paris-Saclay
33
PSL université
41
Sorbonne, Paris
60
Université Paris Cité
101-150
Université Aix-Marseille
101-150
Université Grenoble-Alpes
Classement QS (2022) :
Rang
Etablissement
26
Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris
48
Ecole Polytechnique, Palaiseau
60
Sorbonne, Paris
69
Université Paris-Saclay
111
Ecole Normale Supérieure de Lyon
=174
Ecole des Ponts ParisTech
Classement Times Higher Education (2022) :
Rang
Etablissement
40
Université PSL (Paris Sciences et Lettres)
=88
Sorbonne University
91
Ecole Polytechnique
=117
Université Paris-Saclay
155
Université Paris Cité
Classement CWUR (2022-2023) :
Rang
Etablissement
19
Université PSL
32
Université Paris-Saclay
38
Sorbonne Université
42
Université de Paris
43
Institut polytechnique de Paris
119
INSEAD Paris Diderot
141
Université de Strasbourg
147
Grenoble Alpes Université
158
Aix-Marseille Université
168
Université de Montpellier
191
Institut national du service public (ex-Ecole nationale d'administration)
Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Sorbonne Université, Paris Diderot, Ecole Normale Supérieure, Ecole polytechnique, CentraleSupélec, Paris-Saclay, Ecole Normale, Mines - ParisTech, mais aussi Ecole Normale Supérieure de Lyon ou universités de Strasbourg, Grenoble, Aix-Marseille... Les facs françaises sont nombreuses dans les grands classement internationaux, mais dans tous ces palmarès de facs, les établissements hexagonaux sont la plupart du temps classés loin derrière les Américains et les Britanniques, qui occupent une large partie du tableau.
