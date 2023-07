Les profs se sont tordus de rire en lisant ces bourdes des candidats au brevet d'histoire géo

L'épreuve du brevet d'histoire-géographie permet chaque année de récolter des réponses assez décalées de la part des collégiens : voici un florilège des perles de cette épreuve.

Alors que les résultats du brevet 2023 sont dévoilés du mercredi 5 juillet au lundi 10 juillet, une matière concentre toujours les réponses les plus drôles, les plus bizarres et les meilleures étourderies. Il s'agit de celle d'histoire-géographie. Les élèves font parfois preuve d'une incroyable imagination, qui vient appuyer des élans lyriques maladroits et qui rajoute de l'humour à la confusion.

Voici une compilation de ces perles du brevet, relevés sur différents sites spécialisés, comme L'Etudiant, Le Parisien Etudiant, Laliste.net, ou même Le Point.fr. Ces perles ont été recueillies sur plusieurs années, mais restent toujours aussi drôles.