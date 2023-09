Ces deux choses essentielles pour apprendre à écrire sont très souvent oubliées dans les écoles - les parents devraient vérifier auprès des enseignants

Les écoles maternelles françaises préparent-elles encore correctement les enfants à l'écriture ? Un rapport de l'Inspection générale de l'éducation dévoile des manques alarmants en classe...

Les parents d'enfants scolarisés en maternelle ou en primaire s'en sont certainement rendu compte à l'occasion de la rentrée : l'école manque de tout ou presque et cela se répercute souvent sur les listes de fournitures scolaires, qui s'allongent parfois dangereusement. Une enquête approfondie de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), menée au printemps dernier et dont le rapport a été publié en juillet 2023, a révélé un manque plus inattendu. Cette étude, passée presque inaperçue au beau milieu de l'été, se penche pourtant sur le sujet crucial de l'enseignement de l'écriture et sur la production d'écrits en moyenne section et en CE2, deux années cruciales du parcours scolaire des élèves.

L'écriture, un des piliers fondamentaux de l'apprentissage, le valait bien. Pour comprendre l'état de cet enseignement en France, l'enquête a porté sur 207 classes réparties dans 25 académies en France , entre septembre 2022 et mai 2023. Et les conclusions ont de quoi faire réfléchir.

En moyenne section, les élèves doivent acquérir des compétences telles que la reconnaissance des lettres, la réalisation des premiers tracés d'écriture en copiant des mots et même la capacité d'écrire leur propre prénom sans modèle. Une étape essentielle, dès la maternelle, pour préparer l'apprentissage de l'écriture à l'école primaire.

Dès la maternelle, l'aménagement de l'espace de la classe joue un rôle très important dans cette initiation à l'écrit. Alors qu'un "coin écriture", clairement identifié, fait partie des indispensables selon les inspecteurs de l'éducation, seules 22% des classes observées disposaient de cet espace selon l'enquête. Pire encore : 50% des classes de moyenne section ne réserveraient aucun espace spécifique aux activités graphiques ou d'écriture. Les rapporteurs insistent sur la nécessité de distinguer dessin, activités graphiques et écriture, tant dans l'organisation spatiale que dans les supports de travail.

Les supports collectifs effaçables tels que les ardoises et les tableaux sont privilégiés pour l'exercice de l'écriture. Mais les pédagogues assurent que des cahiers personnalisés dédiés à ces activités permettent de suivre et d'encourager les progrès individuels des élèves. Ils leur offrent la possibilité de s'exercer, de réfléchir et de conserver leurs premières tentatives d'écriture pour des commentaires ultérieurs. Cependant, encore une fois, 22% des classes seulement utilisent ce type de cahier.

Mes enfant disposent-ils d'un espace d'écriture et d'un cahier personnel en maternelle ? Voilà donc deux questions qui méritent d'être posées aux enseignants lors des traditionnelles réunions de rentrée. Le primaire aussi est concerné. Pour réussir dans l'apprentissage de l'écriture, les élèves y ont aussi besoin d'outils variés. Cela comprend des fiches méthodologiques sur la structure de la phrase pour guider la composition, des grilles de relecture pour améliorer la qualité du texte, ainsi qu'une banque de mots et des dictionnaires pour la correction.

Heureusement, 74% des classes de CE2 visitées lors de l'étude proposaient ces ressources d'appui. Ce qui signifie tout de même que plus d'un quart des classes ne mettent pas ces outils à la disposition des élèves, ce qui peut entraver leur progression.

En somme, l'enseignement de l'écriture dès la maternelle est essentiel, mais son efficacité dépend en grande partie de l'aménagement de la classe, de la distinction entre les activités graphiques et l'écriture, de l'utilisation de supports personnalisés, et de la disponibilité d'aides à l'écriture. Ce rapport met en lumière des domaines où des améliorations nécessaires pour garantir que tous les élèves sortent de l'école primaire avec une maîtrise solide de l'écriture, un atout indispensable pour leur avenir.