La plupart des 16-24 ans n'ont pas ces connaissances de base en histoire, notamment sur Hitler

D'après un récent sondage, de très nombreux jeunes Français ont d'importantes carences en matière d'histoire de France et de l'Europe. Certains n'ont jamais entendu parler de la Shoah.

Il est l'heure de se replonger dans ses livres d'histoire. Supplice pour certains, passion débordante pour d'autres, les cours d'histoire ont toutefois deux avantages : travailler sa matière grise et développer sa culture générale. Ce qui n'est pas un luxe par les temps qui courent, notamment après la sortie du dernier classement PISA 2023, le 5 décembre dernier. Cette étude évalue les élèves sur plusieurs épreuves, spécifiquement la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et scientifique. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la France. Elle termine à la 23e place de ce classement et chute lourdement en mathématiques.

Les mathématiques et le français ne sont pas les seules matières dans lesquelles les jeunes français connaissent d'importantes difficultés. Leurs connaissance en histoire, et notamment concernant plusieurs évènements historiques incontournables, laissent à désirer. Si on vous dit, Révolution française, vous répondez ? 1789. Et bien d'après le dernier sondage OpinionWay pour La Tribune dimanche paru le 7 janvier, presque un jeune sur deux entre 16 et 24 ans (46%) est incapable de dater la Révolution française. Le sondage a été établi sur près d'un millier de jeunes âgées de 16 à 24 ans, représentatifs de la population sur cette catégorie d'âge. Et les résultats sont édifiants.

Sur le panel d'interrogés, 18% affirment par exemple ne jamais avoir entendu parler de la Shoah, pourtant enseignée dès l'école élémentaire et 63% disent savoir de quoi il s'agit. 60% des 16-24 ans ne savent pas que le mur de Berlin est tombé en 1989 et près de deux tiers (63%) ignorent qu'Adolf Hitler a accédé au pouvoir en Allemagne en 1933. Des chiffres qui, corrélés aux résultats du dernier classement PISA, laissent entrevoir une certaine baisse du niveau des élèves tricolores, aussi en histoire.

L'étude menée par la politologue Chloé Morin ne s'arrête pas là. 45% assurent que les juifs sont davantage protégés que les musulmans par les autorités. Par ailleurs, 41% des sondés pensent que la laïcité est destinée à "discriminer" les croyants et notamment les musulmans en France. Plus étonnant encore, trois jeunes sur dix qui passent plus de 8 heures par jour sur leur téléphone expriment des doutes quant à la véracité du génocide des Juifs. Enfin, 23% ne connaissent pas la date de l'abolition de la peine de mort : 1981.