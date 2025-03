Parcoursup : les vraies dates cruciales, les étapes qu'il ne faut pas rater

Ce jeudi 13 mars est le dernier jour pour rentrer ses vœux sur Parcoursup. D'autres étapes cruciales attendent les élèves. Il faut bien surveiller le calendrier.

Les étapes de Parcoursup avancent. Ce jeudi 13 mars marque le dernier jour pour que les élèves de terminale et les étudiants en réorientation formulent leurs vœux pour l'enseignement supérieur. Ils ont eu deux mois pour le faire. A minuit, ce sera clôturé. Les élèves peuvent encore, pendant quelques heures, choisir jusqu'à dix vœux sur la plateforme. Pour certaines formations, il est possible d'ajouter des sous-vœux, dans la limite de 20 au total. Si cette phase s'achève, le calendrier à suivre est loin d'être fini.

Les élèves ont ensuite une phase transitoire : ils auront jusqu'au mercredi 2 avril pour finaliser leurs différents dossiers avec les éléments nécessaires et aussi confirmer leurs vœux, mais sans pouvoir en rentrer de nouveau. Seuls les vœux confirmés feront l'objet d'un envoi de dossier et d'un examen auprès des formations correspondantes. Pendant cette période, les formations peuvent demander des éléments complémentaires, comme par exemple des lettres de motivation. Il ne faut donc pas s'y prendre à la dernière minute. C'est aussi l'occasion de compléter son profil avec ses expériences, mais aussi ses activités et centres d'intérêt. Petite exception pour les formations en apprentissage, des vœux peuvent être formulés après le 2 avril.

Des réponses deux mois plus tard

Pour les réponses, elles commenceront à tomber le 2 juin. Entre le 6 et le 10 juin, les vœux en attente devront être classés par ordre de préférence. Il faut également répondre aux propositions favorables des formations, qui pourront prendre la forme de "Oui" ou "Oui sous condition", le délai de réponse sera indiqué sur la plateforme. Chaque jour, le site s'actualise et les élèves sont tenus au courant par mail s'ils reçoivent une nouvelle proposition. La phase d'admission principale se terminera le 10 juillet, sachant que le 4 juillet les élèves de terminale sauront s'ils ont obtenu leur bac ou non, le diplôme leur permettant de s'inscrire.

Cependant, à partir du 11 juin et jusqu'au 11 septembre, une phase complémentaire est proposée, notamment pour les candidats qui n'ont reçu aucune proposition. Ils peuvent alors formuler dix vœux supplémentaires dans des formations ayant encore des places disponibles.