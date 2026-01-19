Parcoursup 2026 : ouverture des inscriptions, notez bien ces dates pour ne rien rater !

Plus de 650 000 lycéens de terminale, ou d'étudiants en réorientation peuvent entrer leurs voeux sur Parcoursup. Voici ce qu'il faut faire avant la prochaine étape majeure du 12 mars.

On peut s'inscrire sur la plateforme Parcoursup 2026, nous y sommes. Depuis le 19 janvier 2026, les lycéens, étudiants en réorientation ou encore les candidats qui reprennent des études peuvent se connecte et formuler des souhaits. Mais attention, il faut prendre son temps, rien ne sera acté avant le 12 mars ! Ce début d'année est consacré à la réflexion : prenez le temps de vous projeter et regarder les différentes options qui s'offrent à vous pour faire ce que vous aimez.

Les élèves peuvent surtout accéder à l'ensemble de l'offre de formations disponible pour la rentrée 2026-2027 pour être bien informés. Chaque formation est présentée en détail pour que les concernés puissent être bien informés et mieux s'orienter. Licences universitaires, classes préparatoires, BTS, écoles de commerce... Elles sont au nombre de 25 000 cette année avec l'ajout d'une toute nouvelle licence de professorat.

Parmi les informations fournies se trouvent notamment une fiche de présentation, les modalités d'examens des candidatures, les frais de scolarité ou encore les dates des journées portes ouvertes. Les élèves peuvent ainsi évaluer leurs possibilités d'admissions dans les différentes formations.

Pour la session 2026, les rapports publics d'examen des voeux dans les fiches de présentation ont été enrichis et intègrent des informations sur les éléments pris en compte par les commissions d'examen des voeux des formations sélectives dans le choix des candidatures. Autre nouveauté : un livret "Choisir sa formation post-bac : les bons réflexes" est en ligne. Il s'agit d'un guide de rappel de ce qu'il faut vérifier pour bien sélectionner une formation.

Du lundi 19 janvier au jeudi 12 mars 2026 : c'est la phase d'inscription sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des vœux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos vœux. Vous pouvez formuler 10 vœux et 20 sous-vœux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour continuer d'explorer les formations et affiner vos choix. Dans le cadre de la procédure Parcoursup, il n'est pas nécessaire de hiérarchiser ses vœux, mais il faut les justifier un à un en rédigeant une lettre de motivation pour chacun.

Du vendredi 13 mars au mercredi 1er avril 2026 : confirmation des vœux et finalisation du dossier. Ces quelques jours de "bonus" ont pour objectif la validation définitive des vœux, mais aussi la vérification de vos candidatures et leur finalisation, via l'apport de l'ensemble des pièces justificatives demandées, ainsi que par une dernière touche à vos lettres de motivation !

Du mardi 2 juin au samedi 11 juillet 2026 : phase d'admission principale , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente. Entre le 5 et le 8 juin, les élèves devront choisir les vœux en attente qu'ils souhaitent conserver et les classer par ordre de préférence.

Jusqu'au jeudi 10 septembre 2026 : phase d'admission complémentaire , avec saisie de nouveaux vœux et propositions d'admission. Cette phase est dédiée à ceux qui n'ont reçu que des réponses négatives ou insatisfaisantes, ou qui ont raté le coche de leur inscription. Au cours de cette "session de la deuxième chance", les candidats peuvent postuler au sein des formations disposant encore de places, avec les mêmes règles du jeu que lors de la procédure précédente, mais en version accélérée.

A partir du mercredi 1er juillet 2026 : possibilité pour les candidats Parcoursup de solliciter depuis leur dossier un accompagnement personnalisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie.

Il est possible de formuler jusqu'à 10 vœux au total, mais aussi des sous-voeux en fonction des formations. Les candidats qui visent des formations en apprentissage disposent de 10 voeux supplémentaires pour ces mêmes formations en apprentissage. Environ 7 500 formations d'apprentis sont disponibles et pour beaucoup d'entre elles, on peut formuler ses voeux pendant toute la procédure Parcoursup, sans date limite. Pour les lycéens, chaque voeu formulé fait l'objet d'une fiche Avenir, qui va comprendre les appréciations de ses professeurs et l'avis du chef d'établissement suite au 2e conseil de classe. Elles sont envoyées aux universités visées.

Autre atout du site : si un candidat recherche une formation spécifique, le moteur de recherche lui propose aussi des formations similaires pouvant potentiellement l'intéresser. Dans leur liste de maximum 10 voeux, sans ordre de préférence et sans obligation d'ajouter une filière non-sélective, les candidats Parcoursup doivent exposer leur motivation pour chacun des voeux inscrits. Ils ont pour cela de mi-janvier à mi-mars.

Les lycéens ont la possibilité de postuler hors académie avec quelques places réservées dans les filières non sélectives d'une université pour les candidats venant d'une autre académie. Si l'élève choisit de limiter ses candidatures à des filières sélectives ou à des facs se situant hors de son académie, il risque de rester sans proposition et reçoit une série de messages de la plateforme Parcoursup pour l'en informer.

Enfin, le candidat a une possibilité supplémentaire dans sa besace : celle de formuler des "voeux multiples" (au sein de leur 1 à 10 voeux), qui sont eux limités à 20 sous-voeux au maximum. Ex : une licence d'informatique demandée pour l'ensemble des universités de l'académie, et qui ne compte que pour un seul voeu, avec plus de chances pour l'élève d'obtenir la formation se trouvant dans la filière de son choix.

Bon à savoir : pour les IFSI, les instituts en audioprothèse, orthophonie et orthoptie, la limite est de cinq vœux par type de formation.

► Le numéro vert Parcoursup : 088 400 070, du lundi au vendredi de 10h à 16h

Pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait acté leur choix, les fiches formation délivrent de précieuses informations pour chaque formation :

le contenu de la formation

les frais de scolarité

les dates des journées portes ouvertes

le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat

le taux d'accès

Le nombre de places disponibles cette année et le nombre de vœux formulés

le rythme d'envoi des propositions d'admission

les taux d'insertion professionnelle pour la majorité des BTS et des mentions complémentaires

Le taux de passage en 2ème année et le taux de réussite

Les fiches de formation sont également enrichies de la rubrique, "Connaitre les critères d'analyse des candidatures". Celle-ci présente de manière claire les critères que vont utiliser les formations pour analyser et accepter les candidatures. Il est également précisé dans les fiches qui va analyser les dossiers : professeurs, responsables des admissions... Grâce à tous ces éléments, le candidat a la possibilité de comparer les critères les plus importants entre deux formations et jauger ses chances de succès, mais aussi avoir davantage à l'esprit les arguments prioritaires à intégrer dans sa lettre de motivation Parcoursup. On trouve aussi dans les fiches des conseils de la part des formations elles-mêmes portant sur les parcours conseillés au lycée et la façon de renseigner son dossier de candidature.

Chacun des vœux Parcoursup doit être argumenté par la rédaction d'un "projet de formation motivé", sorte de lettre de motivation. L'objectif : expliquer en quelques lignes ce qui motive le candidat dans cette formation. "C'est une expression personnelle qui est attendue de vous et pas une rédaction théorique", précise Parcoursup. Il s'agit ainsi de motiver ses vœux de façon personnalisée, et ainsi de se démarquer des autres en mettant en avant ses atouts. Concrètement, en 1 500 caractères maximum, le candidat explique pourquoi il choisit de retenir cette formation dans sa liste de vœux, quelles sont ses qualités et compétences à lui, et en quoi la formation s'articule bien avec son parcours passé - expériences professionnelles et personnelles - et avec ses projets futurs.

Bon à savoir : si un lycéen ou un étudiant en réorientation est en situation de handicap ou atteint par un trouble de santé invalidant, il peut renseigner dans son dossier Parcoursup une fiche de liaison. Il est possible d'y préciser ses besoins pour la rentrée. Non-obligatoire, cette fiche n'est pas transmise aux formations pour l'examen du dossier.

Mon Master est la plateforme nationale en ligne pour trouver son master. Une fois leur licence en poche, de nombreux étudiants se retrouvent en effet sur le carreau en France. Sorte de guichet unique, "Mon Master" fonctionne comme une interface d'aiguillage pour fluidifier les propositions, redistribuer les places laissées vacantes et inscrire plus tôt les étudiants.

Le site permet trois fonctionnalités clés pour accéder à un master après sa licence :

consulter l'intégralité des diplômes nationaux de master proposés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités

déposer ses candidatures pour l'accès en première année de master

être accompagné par les services rectoraux dans le cas où l'on a reçu aucune réponse positive à ses candidatures

A partir de la mi-juin, des propositions d'admission arrivent chez les postulants retenus. Ceux-ci peuvent alors accepter ou non les propositions, mais ce n'est possible que pour deux masters à la fois. A partir de la mi-juillet démarre une phase de redistribution des places vacantes en fonction des désistements.

En cas de "oui définitif", chaque candidat ne peut conserver qu'un seul "oui". Si vous n'obtenez pas votre choix préféré du premier coup, il vous est toutefois possible de maintenir des voeux en attente. Il n'est donc pas nécessaire de se précipiter pour répondre. Quand vous êtes sûr de votre choix, vous pouvez confirmer votre voeu. Vous n'avez ensuite pas besoin de vous désinscrire de Parcoursup, juste de réaliser votre inscription administrative avant la fin juillet afin d'être accepté définitivement dans votre nouvelle formation.

ll s'agit bien d'un oui, l'élève qui a fait ce choix est accepté dans la formation choisie. Mais l'élève accepte alors de suivre une remise à niveau ou des cours adapté à son profil, à partir de la rentrée.

Qu'est-ce que la liste d'attente Parcoursup ?

S'ils sont acceptés en attente de place, les élèves peuvent suivre au jour le jour leur progression dans la liste d'attente et évaluer la probabilité d'être admis dans une formation. Vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Il est possible d'accepter une proposition d'admission (afin de ne pas se retrouver sans rien) et de maintenir le ou les vœux "en attente" qui vous intéressent en parallèle.

Si vous n'avez encore aucune proposition d'admission, vos vœux se maintiennent automatiquement. Vous pouvez renoncer à un vœu quand vous le souhaitez s'il ne vous intéresse plus. Si un de vos vœux en liste d'attente devient une réponse positive, vous en serez informé par mail en temps réel, ainsi que via l'application Parcoursup. Si vous validez ce même vœu, vous devez ensuite penser à valider vous-même le maintien de vos autres vœux en attente. Sinon, ils seront perdus.

Que faire en cas de réponse "Non" ?

En cas de réponse "Non", vous n'avez rien à faire. Cela signifie que la proposition ne vous concerne plus.

Si vous ne recevez aucune proposition d'admission, vous pourrez vous inscrire à la procédure complémentaire, qui démarre le 11 juin et dure jusqu'au 10 septembre. Vous aurez alors la possibilité de faire de nouveaux vœux dans les formations disposant de places restantes.

Comment faire de nouveaux choix sur la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup ? Via l'outil "Evalue tes chances dans une filière", fruit de notre partenariat exclusif avec une équipe de professeurs désireux d'aider les élèves, vous avez la possibilité de visualiser vos probabilités d'intégrer une formation en fonction de votre profil ! Dans l'interface ci-dessous, créée par Supeasy, vous indiquez votre bac et votre niveau, puis cochez les filières que vous visez.

Il est possible d'indiquer plusieurs filières cumulées. Cela vous permet de comparer vos chances d'admission en quelques clics, et même de les moduler en faisant varier la moyenne obtenue au bac.