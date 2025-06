Ces petits objets à prendre pour les épreuves du bac peuvent améliorer votre note !

A l'approche du bac, c'est la dernière ligne droite des révisions. Il faut aussi penser à tout le nécessaire à emmener pour passer les épreuves dans les meilleures conditions.

Les épreuves du baccalauréat sont imminentes. Les élèves de terminale vont passer les écrits dans l'espoir d'obtenir l'examen qui clôture les années au lycée. Les dernières révisions sont lancées : elles peuvent notamment permettre de s'attarder sur ses points faibles et de relire ses fiches. En amont des épreuves, un autre élément ne doit pas être négligé : la préparation du sac. Il est conseillé de le faire tranquillement la veille au soir, afin de ne pas risquer d'oublier quelque chose le matin même.

La priorité est d'emmener une pièce d'identité, que ce soit carte d'identité, passeport ou permis de conduire, valide ou périmée depuis moins de cinq ans, ainsi que la convocation à l'épreuve. Il faut évidemment penser à prendre des stylos, mais surtout plusieurs pour ne pas prendre le risque de manquer d'encre. Les élèves peuvent aussi apporter surligneurs, effaceurs, crayons de couleurs, gomme ou encore règle selon leurs besoins. Les trousses sur les tables ne sont cependant pas autorisées.

Certains autres éléments, qui sont plus souvent oubliés, peuvent aussi s'avérer déterminants dans la réussite de l'épreuve. Il s'agit notamment de la calculatrice, quand elle est autorisée, ce qui est surtout le cas pour les épreuves de mathématiques. Autre indispensable : une montre mécanique, les montres connectées étant interdites. Si jamais la salle ne contient pas d'horloge ou qu'elle est trop loin, il est alors possible de voir l'heure rapidement et à n'importe quel moment. Ainsi, cela permet de mieux gérer son temps, ce qui peut être un véritable atout dans la réalisation des épreuves. Tous les profs le disent : la relecture fait gagner des points, elle permet de se corriger et d'apporter de la cohérence à la copie. La montre permet de savoir précisément quand s'y mettre !

Au vu de la durée des épreuves, jusqu'à quatre heures, il est aussi conseillé de prendre une collation (fruits secs, barres de céréales, biscuits...) mais surtout de l'eau, les examens survenant en plus à une période de l'année où la chaleur peut être de mise. Un petit paquet de mouchoirs n'est non plus jamais de trop. Tout cela rend les élèves plus performants et efficaces.

Avant le jour J, il faut aussi bien vérifier le lieu de passage de l'examen afin d'évaluer le temps nécessaire pour s'y rendre et le trajet, évitant ainsi les mauvaises surprises et un stress supplémentaire de dernière minute. Le jour même, partir avec un peu de marge est primordial en cas de problème de transports ainsi que pour avoir le temps de trouver la salle sur place. Une fois à l'intérieur, il faudra bien récupérer toutes ses affaires nécessaires avant de déposer son sac dans un coin de la pièce. Le téléphone doit rester dans ce dernier, et ce jusqu'à la fin de l'épreuve. Ensuite, c'est le moment de tout donner et de rester concentré !