"Sujet de maths au brevet 2024 : quelle épreuve et quels sujets probables ?"

L'épreuve de mathématiques comptant pour le brevet 2024 aura lieu dans l'après-midi du lundi 1er juillet. À quoi doivent s'attendre les élèves en matière d'épreuve et de sujet ?

Les épreuves du brevet des collèges démarrent le 1er juillet pour tous les élèves de troisième. Avant de quitter le collège pour passer au lycée, ils vont devoir plancher pendant deux jours consécutifs sur le français, les maths, les sciences, l'histoire-géo et une langue vivante étrangère. Pour l'épreuve de mathématiques, les candidats de métropole ont rendez-vous le 1er juillet de 14h30 à 16h30 pour plancher sur de nombreux exercices couvrant l'entièreté du programme de maths.

Pour les aider à s'y préparer, Linternaure propose, sur cette page, de découvrir quels sont les sujets qui peuvent potentiellement tomber cette année, ainsi que le déroulé de l'épreuve du 1er juillet et le sujet de l'an passé et son corrigé, à la fois pour la série pro et pour la série générale.

La particularité des sujets de mathématiques c'est qu'ils comportent bien souvent toutes les notions vues au cours du programme. Bonne ou mauvaise chose pour les élèves, cela les force à tout réviser, d'autant qu'un seul exercice peut comporter plusieurs notions à lui tout seul. Ainsi, les fractions, le calcul littéral, les équations et inéquations, l'arithmétique, les probabilités, la proportionnalité, les fonctions, les pourcentages, les transformations, les triangles, la trigonométrie ainsi que les sphères, les algorithmes et la programmation peuvent être présents dans les sujets de maths cette année.

Il faut donc être aussi à l'aise avec la résolution de probabilités simple, que la factorisation, les équations du 1er degré qu'avec les théorèmes et les tableaux de conversions.

Les élèves de la série générale et ceux de la série professionnelle planchent chaque année sur des sujets différents, ils sont tous les deux présents en intégralité ci-dessous et accompagnés de leur corrigé mis à disposition par notre partenaire Studyrama.

Sujet et corrigé de mathématiques du brevet en voie générale

Sujet et corrigé de mathématiques du brevet en voie professionnelle

Tout savoir sur le brevet de mathematiques

Lors de l'épreuve de français du brevet des collèges, le lundi 1er juillet, les élèves de France métropolitaine disposent de deux heures pour répondre à l'ensemble des exercices. Le sujet est constitué d'une partie géométrie, d'une partie arithmétique et d'une partie informatique. Convoqués de 14h30 à 16h30, ils devront plancher sur plusieurs exercices, entre six et dix, pour obtenir le maximum de points sur les 100 points que peut rapporter l'épreuve.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. Il faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

La date de publication des résultats dépend de l'académie de rattachement mais ils devraient être disponibles au plus tard le vendredi 12 juillet. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent, chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.