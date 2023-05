"Brevet 2023 : dates des épreuves, dates des résultats et infos pratiques"

BREVET. Les épreuves diplôme national du brevet 2023 se déroulent fin juin ; les académies donnent en juillet les notes aux candidats.

Le diplôme du brevet des collèges est le premier de tous les élèves scolarisés en France. Il est à ce titre particulièrement symbolique, mais il vient aussi récompenser les efforts fournis par les élèves de 3e tout au long de l'année. Les quatre épreuves écrites se déroulent très bientôt et ne doivent être prises à la légère : s'il s'agit surtout de vérifier les acquis de la scolarité, chaque épreuve a ses exigences et ses difficultés.

Communes à l'ensemble des candidats, les épreuves écrites du brevet des collèges sont programmées aux lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour ce qui est de la session normale. La session de remplacement est quant à elle fixée aux lundi 18 et mardi 19 septembre 2023. A noter également que l'épreuve de langue vivante étrangère, réservée aux candidats individuels, se déroulera mardi 27 juin 2023 (après-midi) pour la session normale et mardi 19 septembre 2023 (après-midi) pour la session de remplacement.

Les résultats du brevet des collèges sont chaque année dévoilés au compte-goutte pour l'ensemble des académies de France. Les listes des admis au DNB sont accessibles sur notre site, ainsi que les mentions associées, grâce au moteur de recherche ci-dessous : les résultats du brevet sont accessibles gratuitement, il suffit de taper un nom de candidat, de ville ou d'académie. Les candidats sont listés par ordre alphabétique.

Les résultats du brevet sont dévoilés début juillet, à des dates différant légèrement selon les académies. Cette année, il faut s'attendre à ce que les résultats du brevet des collèges soient communiqués entre le vendredi 7 et le mardi 11 juillet 2023.

Le brevet est noté sur 800 points au total, combinant un contrôle continu et des épreuves de fin d'année. Il faut un minimum de 400 points pour décrocher le diplôme.

Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

pour une maîtrise "fragile" 40 points pour un travail "satisfaisant"

pour un travail "satisfaisant" 50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). ► Consultez le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale

Les épreuves finales du brevet des collèges ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année, notées sur 400 points. Il y en a pour rappel cinq : les quatre écrits de français, mathématiques, histoire-géographie / éducation morale et civique et sciences, ainsi qu'une épreuve orale. Celle-ci consiste en un exposé de 15 minutes divisé en deux parties : 5 minutes de présentation d'un projet travaillé en cours d'année et 10 minutes d'entretien avec le jury. Le projet présenté a été travaillé lors des enseignements pratiques interdisciplinaires ou du stage de troisième en entreprise.

Les trois mentions du brevet des collèges correspondent aux niveaux de points obtenus au-delà de la moyenne de 400 points sur 800 :

Mention assez bien : plus de 480 points

: plus de 480 points Mention bien : plus de 560 points

: plus de 560 points Mention très bien : plus de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation.

Les résultats de l'année précédente sont encore disponibles depuis notre carte et moteur de recherche. Les résultats des candidats au brevet 2023 sont très bientôt disponibles depuis les mêmes outils.