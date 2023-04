BTS 2023 : comment ça marche, où trouver les résultats

BTS 2023. Quand ont lieu les épreuves communes du prochain BTS ? Comment fonctionne cet examen ? Grâce à nos moteurs de recherche et carte interactive, vous pourrez également consulter le verdict en temps voulu, par ville, académie ou nom de candidat.

Les résultats du BTS sont chaque année connus de la mi-juin à la mi-juillet. Pour l'année 2023, il est ainsi prévu qu'ils soient communiqués entre le vendredi 23 juin et le vendredi 7 juillet. De fait, contrairement aux résultats du bac et du brevet, ils ne sont pas publiés sur une semaine, mais sur un mois entier. Le Brevet de Technicien supérieur, délivré en fonction des résultats obtenus à l'examen final, évalue l'acquisition des capacités, des compétences et des savoir-faire propres à la spécialité choisie par l'élève. Il est à noter qu'il n'est délivré qu'aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 en moyenne sur l'ensemble des six épreuves de l'examen.

Pour suivre le fil de la publication des résultats du dernier BTS en date, aidez-vous des moteurs de recherche disponibles ci-dessous. En outre, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académies et par villes. Retrouvez les infos clés du BTS 2023 dans cette page, en naviguant via le sommaire ci-dessus.

Chaque année, les résultats du BTS sont publiés de la mi-juin à la mi-juillet. Sur leurs sites internet, les académies publient les dates et horaires de publication des résultats du BTS selon les spécialités. La date de publication des résultats peut être différente selon les spécialités. Consultez les résultats du BTS 2022 par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous, ou saisissez un nom et une ville pour affiner les listes d'admis, grâce à notre moteur de recherches ci-dessous.

La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont, chaque année, invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes. Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat. Source : Ministère de l'Education nationale

Les épreuves communes du BTS 2023 ont lieu du vendredi 12 mai au mercredi 17 mai. Pour savoir quel lieux et dates de passage des épreuves les concernent, les candidats peuvent simplement consulter les convocations qui leur ont été envoyées à leur domicile environ 3 semaines avant les épreuves (en avril donc). Parmi les quelques épreuves communes ayant lieu mi-mai, on trouve la Culture générale et l'expression, ou encore l'Economie.

Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation ne correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.

Le Brevet de Technicien supérieur permet de se spécialiser à la sortie du lycée dans un domaine professionnel particulier, et ce pendant deux ans. A ce titre, le panel de choix est très large : les élèves peuvent choisir des voix comme édition, photographie, métiers de l'audiovisuel, autant que commerce international, comptabilité et gestion, management commercial, ou que hôtellerie-restauration, opticien, agent immobilier... Le tout est de faire un choix !

Le résultat du BTS est chaque année connu au compte-gouttes par les candidats qui se sont lancés dans l'examen, visant principalement à entrer rapidement dans la vie active après le baccalauréat. Le Brevet de technicien supérieur, passé en deux ans par les étudiants après le bac, voit en effet sa conclusion arriver après une série de six épreuves obligatoires écrites ou orales et d'une soutenance de rapport de stage. Il y a deux ans, près de 262 600 candidats se sont par exemple présentés à l'examen et 74,5% ont obtenu le BTS. Généralement, les résultats s'étalent entre la mi-mai et le début du mois de juin, à des dates très hétéroclites selon les spécialités.