Incendie à Nice : que sait-on des causes du feu qui a emporté une fillette de 3 ans ?

Un appartement d'un immeuble du boulevard Henri-Sappia, à Nice, a pris feu dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février. Une petite fille a perdu la vie et cinq personnes ont été légèrement blessées.

La ville de Nice pleure la perte d'une fillette de 3 ans. Un incendie s'est déclaré dans un appartement d'un immeuble de huit étages, sur le boulevard Henri-Sappia, à Nice. Selon des informations de Nice-Matin, la petite fille était dans un appartement du 6ᵉ étage et a succombé à ses blessures. Selon les sapeurs-pompiers, qui sont rapidement intervenus sur place aux alentours d'une heure du matin, cinq autres personnes ont été touchées, mais s'en sortent avec des blessures légères. Quatre personnes sont sorties indemnes de l'immeuble. L'incendie est désormais totalement éteint.

En plus des sapeurs-pompiers, les polices nationales et municipales se sont rendues sur place, accompagnées du procureur de la République, afin de déterminer l'origine de l'incendie, et donc de la mort de la fillette.

Une enquête est ouverte

"L'origine de l'incendie est en l'état indéterminé", "une enquête confiée au SLPJ (service local de police judiciaire) est ouverte en recherche des causes de la mort", a foncé le parquet de Nice.

Pour le moment, on sait que l'enfant était seule dans l'appartement au moment du drame, selon des informations de RTL. Sa mère était chez une voisine et son père en bas de l'immeuble.

Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent pour dire la tristesse de cette perte. Christian Estrosi, le maire de Nice, a publié un message sur X : "Toutes mes pensées accompagnent la famille de la petite fille de 3 ans tragiquement décédée cette nuit dans l'incendie d'un appartement sur le boulevard Henri-Sappia". Son premier adjoint, Anthony Borré a, lui aussi, déploré un "terrible drame". C'est également le cas d'Éric Ciotti, député des Alpes maritimes, qui partage sa "tristesse immense" et ses "pensées émues et plus sincères condoléances".