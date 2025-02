Le kayakiste avalé par une baleine n'est pas le premier à survivre à une telle expérience

Une baleine à bosse a avalé un kayakiste, en virée avec son père dans le détroit de Magellan, au sud du Chili, avant de le recracher indemne.

Une histoire digne des aventures de Pinocchio. Adrián Simancas, 24 ans, pagayait avec son père le 8 février au large de Punta Arenas, en Patagonie, lorsqu'il fit la rencontre d'une baleine à bosse. Sans préambule, le cétacé a soudainement surgi de l'eau, la gueule ouverte, avant d'avaler le kayakiste. Ce dernier eut à peine le temps de réagir qu'il était déjà englouti. En quelques instants, l'animal a disparu, emportant le jeune homme sous une pluie fine.

Son père, situé à quelques mètres, a filmé la scène, impuissant. Il a attendu trois secondes terribles avant de voir Adrián ressortir de l'eau, indemne. "Quand je me suis retourné, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu Adrián. C'est le seul moment où j'ai eu vraiment peur, parce que je ne l'ai pas vu pendant environ trois secondes. Et tout d'un coup, il est sorti", a expliqué Dell Simancas à la chaîne chilienne TVN. Soulagé, il lui a crié de s'approcher : "Allez, allez viens, tranquillement". Encore sous le choc, son fils s'est exécuté en silence, agrippant son kayak d'une main. Heureusement, le jeune homme est revenu sain et sauf auprès de son père. Et une fois de retour sur la terre ferme, il n'a même pas eu besoin de soins médicaux. Un miracle.

Un phénomène sur les réseaux sociaux

"Là, je sens quelque chose me frapper par-derrière, je pensais que c'était une vague, mais c'était trop fort et quand je me retourne, je sens quelque chose de charnu qui effleure mon visage, je vois du bleu et du blanc et ça arrive vers moi d'en haut, sur le côté […] La minute d'après, j'ai coulé. J'ai cru qu'on m'avait mangé", a raconté Adrián Simancas, invité de l'émission de télé chilienne Buenos Dias a todos. Le vénézuélien y est apparu souriant, sans aucun stigmate de ses mésaventures.

"Il semble que le kayak se trouvait en plein dans la zone d'alimentation de la baleine", a expliqué à l'AFP Maria José Pérez, biologiste marine à l'Université du Chili. C'est pourquoi on la voit "émerger à la surface sur le côté, la bouche ouverte, comme si elle était en train de se nourrir", a-t-elle poursuivi. L'épisode a été filmé et posté sur les réseaux sociaux par son père, Dell Simancas, lui aussi à bord d'un kayak au moment des faits. Depuis sa publication mercredi, l'accident a été partagé maintes fois par des internautes du monde entier.

"J'étais dans sa gueule pendant 30 à 40 secondes"

Une telle histoire s'était déjà produite en 2021 lorsqu'un pêcheur de homard du Massachusetts avait été "avalé" brièvement par une baleine à bosse, avant d'être rejeté, vivant. "J'étais dans sa gueule fermée pendant 30 à 40 secondes, avant qu'elle remonte à la surface et me recrache. J'ai [eu] des bleus partout, mais aucun os cassé", avait relaté Michael Packard au journal local le Cape Cod Times, après avoir été brièvement hospitalisé.

Mais contrairement à Adrián Simancas, le pêcheur se trouvait alors à environ 13 mètres de profondeur lorsque le cétacé l'a englouti. Pensant d'abord à une attaque de requin, il s'est rapidement rendu compte qu'il ne ressentait aucune douleur. "Et puis j'ai réalisé : "Oh mon Dieu, je suis dans la gueule d'une baleine... et elle essaie de m'avaler", a-t-il rapporté au micro de CBSN Boston. Le cinquantenaire revoyait déjà le fil de sa vie quand le mammifère l'a finalement recraché. Et si un tel scénario paraît invraisemblable, un témoin, nommé Josiah Mayo, a par la suite accrédité les propos de Michael Packard. Ce fils d'un expert en baleine s'est d'ailleurs chargé d'appeler les sauveteurs après le drame.

Mais ces rares fois où des humains se retrouvent dans la gueule d'une baleine sont souvent des accidents. En réalité, ces cétacés sont incapables de les "manger". "Si l'immense gueule d'une baleine à bosse, pouvant mesurer environ 3 mètres de long, peut aisément contenir un être humain, il est scientifiquement impossible qu'une baleine l'avale réellement", précise un spécialiste dans un article de National Geographic. "La gorge d'une baleine à bosse fait à peu près la taille d'un poing humain et ne peut s'élargir que d'environ 38 cm pour recevoir un repas plus conséquent", ajoute le magazine.