Berlin : un homme poignardé au Mémorial de l'Holocauste

Un homme a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de couteau au Mémorial de l'Holocauste, à Berlin. L'auteur des faits serait un homme et est toujours en fuite.

Il est environ 18 heures à Berlin lorsqu'un homme s'attaque à une personne qui visitait le Mémorial de l'Holocauste, vendredi 21 février. La victime aurait reçu plusieurs coups de couteau, selon les médias allemands. "La victime est un homme, les blessures ont été causées par une arme blanche. Des témoins affirment avoir vu un homme s'enfuir", a déclaré une porte-parole de la police allemande. "Nous n'avons absolument aucune idée des motifs", a expliqué un autre porte-parole, qui a ajouté que la victime avait reçu "plusieurs coups dans la partie supérieure du corps".

L'auteur présumé des faits est toujours en fuite. Un couteau pliable aurait même été retrouvé sur les lieux. Le site du Mémorial a été fermé et plusieurs camions de pompiers, ainsi que des véhicules de la police, sont présents sur place. De plus, un important dispositif policier a été déployé, notamment sur le site qui réunit plus de 2 000 stèles en béton, souvenir des millions de Juifs exterminés par le IIIe Reich, ce qui rend l'endroit parfait pour se cacher et fuir sans être vu. Des policiers ont été déployés entre la Potsdamer Platz et l'Alexanderplatz.

La victime devrait survivre à l'attaque

La victime, qui a été poignardée à plusieurs reprises dans le haut du corps, a rapidement été transportée à l'hôpital pour y être opérée. Ses jours ne seraient pas en danger, selon les pompiers de Berlin, comme le rapporte Le Figaro.