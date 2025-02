Disparition de deux femmes à Caen en 24h : l'hypothèse du pire

Deux femmes de 30 et 27 ans ont disparu à une journée d'intervalle à Caen. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.

Deux disparitions inquiétantes, à un jour d'intervalle. Justine 30 ans et Marie 27 ans, ont disparu à Caen (Calvados) respectivement depuis le dimanche 23 février à 22 heures et le lundi 24 février, à la même heure. Un appel à témoin a été lancé sur Facebook et plus particulièrement sur une page nommée "Outrouverquoiacaen", à l'initiative des proches des deux femmes.

Le commissariat de Caen confirme bien auprès de France 3 Normandie que ces deux disparitions sont inquiétantes. De facto, une enquête a été ouverte par la police pour disparition inquiétante, alors que les enquêteurs du Service interdépartementale de police judiciaire ont pu établir que les deux jeunes femmes se connaissent, selon les informations d'Actu.fr. Pour l'heure, aucune piste n'a encore fuité, les deux femmes ont potentiellement disparu pour la même raison.

Les deux femmes pourraient se trouver ensemble

Justine, 30 ans, a donné de ses nouvelles pour la dernière fois le dimanche soir sur les coups de 22 heures. Elle mesure 1m66, a les cheveux châtain foncé et longs et les yeux marrons. Mince, elle portait un pantalon noir quand elle a été aperçue pour la dernière fois. Selon l'avis de recherche de Justine publié sur les réseaux sociaux, sa famille envisage qu'elle puisse tout à fait se trouver avec Marie, l'autre femme disparue récemment.

Justement, Marine est âgée de 27 ans, elle mesure 1m68 soit presque la même taille que la première citée. Elle a les yeux verts, les cheveux longs et châtain clair. Il est possible de l'identifier grâce à un tatouage au poignet gauche. Lundi soir, elle n'a pas été à son entraînement de handball dans le quartier de Venoix, un fait inhabituel. " Elle avait pourtant prévu de participer à la séance" assure Actu.fr.

Même s'il ne s'agit pas d'un avis de recherche officiel, qui lui, est demandé par le Parquet, le commissariat encourage les recherches lancées sur les réseaux sociaux par les proches des deux disparues dans le Calvados. En revanche, "l'enquête déterminera si les disparitions sont liées", tempère le commissariat de Caen. De plus, toute personne ayant des informations sur cette affaire, même un détail qui pourrait permettre de faire avancer les recherches est invitée à appeler le numéro suivant, à l'initiative du commissariat de police de Caen : 02 31 29 22 22.