Tremblay-en-France : ils ouvrent le feu à l'arme de guerre sur une maison pour un motif futile

Après un différent plutôt banal, la situation a dégénéré samedi à Tremblay-en-France. À l'apogée de la soirée, une rafale de tirs à l'arme automatique contre une maison.

Tout est partie d'une banale altercation routière. Samedi 8 mars, il est 15h30 quand une voiture se voit refuser la priorité par un autre véhicule, sur la commune de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis. À l'intérieur de la voiture qui s'est vue refuser la priorité : le mari et le fils majeur d'une conseillère municipale de la commune. Un vif échange verbal s'engage avec les occupants du véhicule fautif. L'histoire aurait pu en rester là, mais les mis en cause veulent en découdre et se mettent à suivre la voiture des proches de l'élue jusqu'à leur domicile, relaie Le Parisien. Là, ils sont finalement mis en fuite par le père et son fils.

Quelques heures plus tard, c'est finalement une dizaine d'assaillants pourvus de cagoules qui débarquent. Ils sont munis d'un marteau et d'une bouteille d'hydrocarbure. Mais là encore, le père et le fils tiennent bon et finissent par les repousser. La police n'est à ce stade pas alertée. À 20h45, les forces de l'ordre sont finalement contactées par le voisinage pour des détonations. Sur place, pas moins de 23 douilles jonchent le sol. Le calibre ? 7,62mm, soit le même que pour les kalachnikovs. Sur la maison de l'élue et sa famille, une quinzaine d'impacts sont recensés. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer, mais dans le paisible quartier du Vieux Pays, c'est le choc.

D'après le couple et ses deux enfants, trois personnes ont été vues en train de fuir la scène dans une Renault Clio. Le véhicule a rapidement été retrouvé par les forces de l'ordre sur une commune voisine. Identifié par l'un des membres de la famille, selon TF1, un individu de 21 ans est interpellé vers 21h30 et placé en garde à vue. Selon les informations du Parisien, une deuxième personne a été interpellée dimanche et également placée en garde à vue. Ouverte "des chefs de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, de violences volontaires aggravées et de détention d'arme de catégorie A", l'enquête se poursuivait ce lundi.