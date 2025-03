Attentat déjoué en Haute-Saône : le plan de cet adolescent fanatique de Daech

Initialement arrêté pour port d'arme prohibé, l'adolescent a finalement été confié à la DGSI. Des messages interceptés par les policiers leur ont notamment mis la puce à l'oreille.

La banale arrestation lundi d'un adolescent de 17 ans originaire de Vesoul, en Haute-Saône, pourrait bien avoir permis aux forces de l'ordre d'éviter le pire. Interpellé devant son établissement scolaire le 10 mars en possession d'un couteau, le jeune homme avait initialement été placé en garde à vue pour "port d'arme prohibé de catégorie D", révèle Le Parisien. Mais selon les informations du quotidien francilien, après avoir brièvement entendu le mineur, les policiers locaux ont rapidement passé la main aux enquêteurs de la DGSI, soit le service de renseignement intérieur français.

Et pour cause, l'adolescent faisait depuis peu l'objet d'une surveillance en raison de ses propos jugés prosélytes et faisant l'apologie d'actes terroristes sur les réseaux sociaux ainsi que les messageries chiffrées. Dans certains de ses messages, ce fanatique de Daech n'hésitait pas à confier son ambition de commettre une attaque terroriste. Son objectif : passer à l'acte dans sa région d'ici la fin de mois du ramadan, mois sacré pour les musulmans marqué par la pratique du jeûne, soit d'ici le 30 mars prochain. Mais, en l'état des investigations, aucune date ne semblait fixée, croit savoir Le Parisien.

Sa cible ne semblait pas non plus arrêtée à ce stade. L'adolescent envisageait toutefois de viser un lieu symbolique comme un établissement religieux, église ou synagogue, ou diplomatique, ambassade ou consulat de préférence américain ou israélien, semble-t-il. Alors que l'enquête doit encore déterminer avec précision le degré d'avancement de son projet d'attentat, celui qui se revendique de l'État islamique s'était d'ores et déjà renseigné sur la confection d'explosifs instables de type TATP, particulièrement prisé par les organismes terroristes. Le jeune homme a été présenté ce jeudi 13 mars à un juge d'instruction antiterroriste à Paris, à l'issue de ses deux jours de garde à vue avec le renseignement intérieur. Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Selon Le Parisien, il s'agirait du premier attentat déjoué cette année en France.