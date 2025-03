Mort d'Emile : le grand-père questionné sur un sujet sensible, moment décisif pour l'enquête

Les gardes à vue des grands-parents du petit Emile et de deux autres suspects ont été prolongées ce mercredi 26 mars. Le grand-père, qui gardait l'enfant au moment de sa disparition, a été interrogé sur des éléments de son passé le reliant à une affaire de violence.

L'enquête sur la disparition et la mort du petit Emile Soleil accélère. Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi 25 mars : les grands-parents maternels du petit garçon, Philippe et Anne Vedovini, et deux de leurs enfants majeurs c'est-à-dire un oncle et une tante d'Emile. Leur interpellation ont été faite pour les chef d'"homicide volontaire" et de "recel de cadavre", mais on ignore pour lequel de ces deux chefs sont entendus les quatre suspects.

Le parquet a fait savoir que "ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérifications et de confrontations des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois". Reste qu'ils ne sont pas pris à la légère : les garde à vue ont été prolongées pour 24h supplémentaires ce mercredi 26 mars et les suspects ont été plusieurs fois auditionnés. Selon les informations de BFM, aucun élément probant n'a été avancé face aux interpellés durant la première journée de garde à vue. "Normalement, [les enquêteurs] n’attendent jamais la dernière audition pour abattre leurs cartes. [Mais] cela peut encore être aujourd’hui pour attaquer", analyse une source connaisseuse du sujet à BFMTV. A noter que les gardes à vue prendront fin à l'aube jeudi matin au plus tard et qu'à l'issue les grands-parents et leurs enfants pourraient être remis en liberté ou déferrés devant un juge.

A en croire les chefs d'accusations justifiant les arrestations, les enquêteurs pourraient chercher à savoir si les membres de la famille d'Emile interpellés sont impliqués dans la mort de l'enfant et/ou dans une tentative de dissimulation du corps. L'hypothèse du meurtre parait privilégiée à celle de l'accident qui aurait entrainé un placement en garde à vue pour "homicide involontaire". Un scénario est donc sur la table et il faut désormais le vérifier ou au contraire l'invalider : celui d'une mort provoquée par l'un des membres de la famille, puis une entente pour cacher les causes du décès et de la disparition de l'enfant. Il ne s'agit que d'une piste de travail pour le moment.

En parallèle des arrestations, une perquisition a été réalisée au domicile des grands-parents d'Emile situé à La Bouilladisse, une commune des Bouches-du-Rhône. C'est aussi dans cette commune que le petit garçon a été enterré. Le véhicule du couple Vedovini a été saisi ainsi qu'une remorque de transport de chevaux. Des analyses pour trouver d'éventuelles traces ADN devraient être réalisées. D'autres opérations criminalistiques ont eu lieu en divers endroits du territoire, a fait savoir le parquet. Par ailleurs, comme l'indique BFMTV, des auditions complémentaires d'autres témoins, dont l'un des arrières grands-pères de l'enfant, ont également été menées, "dans la continuité de l'enquête"

Le profil du grand-père d'Emile intéresse les enquêteurs

L'interpellation des grands-parents d'Emile et de leurs deux enfants "étaient programmées", selon une source proche du dossier auprès de plusieurs médias. Elles s'inscrivent dans la continuité de l'enquête qui s'intéresse toujours à l'entourage familial et proche de l'enfant, notamment aux dernières personnes à l'avoir vu vivant. Elles ne sont pas liées aux traces de sang découvertes sur une jardinière de l'église du Haut-Vernet saisie par les enquêteurs le 13 mars.

Les grands-parents du petit garçon avaient déjà été approchés par les enquêteurs après la disparition d'Emile, survenue le 8 juillet 2023 dans le village du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et pour cause : le petit garçon se trouvait dans la maison familiale de Philippe et Anne Vedovini et sous la surveillance du couple au moment de sa disparition. D'après Le Parisien, le placement en garde à vue du grand-père d'Emile et d'autres proches avait été envisagé dès le deuxième trimestre de 2024 avant d'être court-circuité par la découverte des ossements de l'enfant par une randonneuse. Si le placement en garde à vue de Philippe Vedovini n'est pas une idée nouvelle, il a été motivé par de nouveaux éléments : des écoutes téléphoniques révélant des dissensions entre le grand-père et les parents d'Emile selon Le Parisien. Le profil de Philippe Vedovini, père réputé sévère d'une famille de dix enfants à qui il a donné une éducation chrétienne rigoriste, avait retenu l'attention des enquêteurs. Durant sa garde à vue, il a été interrogé sur son rôle au sein de la famille et sur son implication dans l'affaire de violences sexuelles à l'institut catholique de Riaumont dans le Pas-de-Calais dans les années 1990.

La piste sérieuse d'une intervention humaine

Les autorités sont de plus en plus certaines que le garçon n'a pas pu disparaître seul au Haut-Vernet alors qu'il séjournait chez ses grands-parents. "Qu'il y ait un auteur, cela ne fait quasiment plus aucun doute. A-t-il volontairement porté atteinte à l'enfant ou involontairement ? C'est impossible à dire pour le moment. Mais qu'il puisse y avoir une intervention humaine, ça, c'est désormais fort probable", confiait une source proche du dossier à BFM DICI début mars.

La piste de l'intervention d'une tierce personne dans la mort d'Emile a gagné en épaisseur au regard de plusieurs éléments : l'analyse de la psychomotricité et de l'endurance d'un enfant de deux ans dans un espace aussi sinueux et avec un tel dénivelé positif discrédite la piste de l'égarement. De plus, il y a cet ADN retrouvé sur les ossements et les vêtements du petit garçon. Et plus récemment, la découverte de traces de sang sur une jardinière de l'église du Haut-Vernet a encore poussé à s'intéresser à cette piste. résultat des analyses n'a pas été communiqué, mais aux dernières nouvelles les enquêteurs devaient déterminer si le sang retrouvé est d'origine humaine et, auquel cas, essayer d'en extraire un ADN pour le comparer à l'empreinte génétique retrouvée sur les ossements du petit Emile. Une correspondance entre les deux ADN renforcerait l'hypothèse de l'implication d'une personne tiers dans la mort de petit garçon.

Reste que l'hypothèse d'un accident ou d'un égarement mortel du petit garçon ne sont pas laissées de côté par les enquêteurs et constituent toujours un scénario possible. La piste accidentelle n'est pas encore totalement écartée, comme celle de l'homicide involontaire et celle du crime d'opportunité sont toujours envisagées.