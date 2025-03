Un enfant de 6 ans assassiné en Ille-et-Vilaine ? Les parents interpellés

Le corps sans vie d'un enfant de six ans a été retrouvé dans un bourg d'Ille-et-Vilaine. Une enquête pour assassinat a été ouverte et les parents ont été placés en garde à vue.

Qui a bien pu tuer cet enfant de six ans ? Le bourg de Saint-Sulpice-des-Landes, au sud de l'Ille-et-Vilaine, vit au rythme de la gendarmerie depuis le début d'après-midi du jeudi 20 mars. Comme le rapportent nos confrères de Ouest-France, des véhicules de la gendarmerie ainsi qu'une camionnette d'investigation criminelle bouchent la rue Leray, où un enfant de six ans a été retrouvé mort. Des rubalises "assassinat" ont été placées autour de la maison sous scellée, ce qui laisse peu de place aux doutes sur les causes de la mort de l'enfant. Le drame se serait passé au domicile familial.

Une enquête pour assassinat a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Redon, a confié Frédéric Teillet, procureur de la République de Rennes, à nos confrères d'Ici Armorique. Bien qu'une autopsie doive être pratiquée dans la journée de vendredi 21 mars, le procureur a assuré qu'" aucune plaie par arme blanche n'a été constatée sur le corps de l'enfant".

Les parents en garde à vue

On ne connaît donc pas la cause de la mort de cet enfant. L'autopsie ainsi que des "analyses toxicologiques" devraient permettre de "déterminer les causes du décès", assure le parquet. Les parents de l'enfant ont été placés en garde à vue. On ne sait pas encore si des preuves menant vers eux ont été découvertes, s'ils étaient connus ou non de la justice, si des sévices physiques avaient déjà été infligés à l'enfant ou s'ils ont fait des aveux.