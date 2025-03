Terroriste assumé et "épanoui" en prison : l'ultime défense de Mehdi Nemmouche avant le verdict

Le procès de Mehdi Nemmouche est terminé. Le verdict sera rendu en fin d'après-midi. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

C'est la fin de plus d'un mois de procès. Mehdi Nemmouche est accusé d'avoir été le geôlier d'otages occidentaux, qui ont passé 10 mois dans les sous-sols d'Alep (Syrie). Il a formellement été identifié par les otages, notamment par sa photo mais aussi au son de sa voix, comme étant l'un de ceux qui les ont retenus en otage, torturé et humilié pendant près d'un an, entre 2013 et 2014. Une vingtaine d'otages sont venus assister au procès, parmi lesquels les journalistes Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Ils ont identifié le djihadiste après l'attentat de mai 2014 du musée juif de Bruxelles, lors duquel Mehdi Nemmouche avait abattu 4 personnes, comme le rappelle Le Figaro.

Une plaidoirie bruyante de la défense

L'avocat de Mehdi Nemmouche, Me Francis Vuillemin, a tenté de convaincre la cour d'assises spéciale de Paris que le djihadiste n'était pas l'un des geôliers, lors d'une plaidoirie de près de trois heures, faite en parlant très fort, jeudi 20 mars. Pour rappel, Mehdi Nemmouche reconnaît être un terroriste de l'État Islamique, mais pas d'avoir participé à la privation de liberté des otages occidentaux. Selon son conseil, ce sont des "biais cognitifs" qui ont conduit les anciens otages à l'identifier comme un bourreau : "Il leur faut un coupable et celui-ci, c'est l'idéal."

À l'ouverture du procès, le 17 février, l'accusé assurait : "Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux ni aucun autre, et je n'ai jamais rencontré ces personnes en Syrie". Pour autant, les otages sont sûrs "à 100 %" qu'il est bien leur geôlier : "C'est la voix qui m'emmerdait pendant des heures", qui "me terrorisait, qui me faisait chier en cellule". Celle de celui "qui parlait trop, qui parlait tout le temps", a décrit Édouard Elias à la barre.

Me Francis Vuillemin s'est enfin attaqué aux différents acteurs du procès. Selon lui, les parties civiles ont pris trop de place et ont "écrasé la parole de la défense". De plus, il reproche à la presse d'être venue "au soutien corporatiste de quatre victimes journalistes". Le conseil du terroriste s'en est pris aux anciens otages : "On peut être une vraie victime, qui a souffert là-bas, mais aussi être ridicule et de mauvaise foi", a-t-il lancé au sujet d'un ex-otage espagnol assis dans la salle, qui l'a quittée en cours de plaidoirie.

Un terroriste assumé

"J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais", a assuré l'accusé, qui a ajouté : "C'est par le terrorisme que le peuple syrien s'est libéré de la dictature et oui j'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais, je ne regrette pas un jour, pas une heure, pas un acte", avant que la Cour d'assises spéciale ne se retire pour délibérer.

Le djihadiste a également parlé de son incarcération : "Cela fait longtemps que je suis à l'isolement mais je navigue sans difficulté, je ne perds pas le cap". Son conseil a également assuré que l'incarcération était devenue son "élément naturel" dans lequel il est "épanoui" après "une vie de tumulte".

Quelles sont les réquisitions ?

La Défense s'est voulue simple après une longue plaidoirie : "Jugez-le", a simplement lancé l'avocat de Mehdi Nemmouche. Du côté des victimes, "la reconnaissance des faits n'est plus un sujet", comme l'a expliqué Nicolas Hénin à l'AFP, l'heure est aujourd'hui à la condamnation. L'accusation a réclamé, mercredi 19 mars, la réclusion criminelle à perpétuité contre un "criminel sans état d'âme", selon Le Parisien. Les avocats généraux ont demandé à ce que cette peine soit assortie d'une période de sûreté de 22 ans, le maximum. Cela signifie que, s'il est condamné, il ne pourra pas demander de libération anticipée pendant cette période. Le verdict sera rendu dans l'après-midi, vendredi 21 mars.

Pour rappel, d'autres personnes sont jugées lors de ce procès. Il y a Abdelmalek Tanner et Guillaume Kapo, accusés d'avoir également été geôliers des otages occidentaux. Deux personnes présumées mortes sont également jugées : Oussama Atar, déjà condamné à la perpétuité pour avoir commandité les attentats du 13-Novembre, qui "supervisait personnellement la gestion des otages", et Salim Benghalem, l'un des chefs des geôliers. Kais Al Abdallah, 41 ans, identifié comme l'ancien numéro 2 de l'EI à Raqqa, fait aussi partie des accusés.