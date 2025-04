Un avion s'écrase en pleine ville aux Etats-Unis : trois morts et des dégâts importants

Au lendemain d'un crash d'hélicoptère, un petit avion de tourisme s'est écrasé en Floride aux Etats-Unis, ce vendredi 11 avril. Les trois personnes à bord ont perdu la vie.

Un avion de tourisme s'est écrasé ce vendredi 11 avril à proximité de l'aéroport de Boca Raton, en Floride, a indiqué la police locale. Les autorités ont appelé la population à éviter le secteur, le temps de l'intervention des secours. D'après la chaîne CBS, les faits se sont déroulés dans la matinée. L'appareil aurait percuté un véhicule peu avant 10 heures du matin, provoquant l'embrasement simultané de l'avion et de la voiture. Le Cessna 310R a décollé de l'aéroport de Boca Raton et se dirigeait vers l'aéroport international de Tallahassee. Il est resté en vol un peu moins de 20 minutes avant de s'écraser, selon Flightradar24. Les pompiers sont actuellement mobilisés sur les lieux. Des images relayées par Fox29 Philadelphia montrent des débris sur la chaussée ainsi que sur une voie ferrée voisine. L'incendie provoqué par l'accident a été éteint.

Michael LaSalle, chef adjoint des pompiers de Boca Raton, a annoncé que les trois personnes qui se trouvaient à bord de l'avion ont été tuées dans le crash. L'homme qui se trouvait dans la voiture a, pour sa part, été blessé.

"Un grand boum"

Un témoin, interrogé par une équipe de CBS News Miami présente sur place, a raconté avoir aperçu l'avion depuis son bureau alors qu'il discutait avec un client. L'appareil aurait effleuré le toit d'un bâtiment voisin avant de disparaître derrière les arbres. "Je l'ai vu descendre brusquement, puis disparaître sous la ligne des arbres", a-t-il confié. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd a retenti. "Il y a eu un grand boum, les vitres ont tremblé, et ensuite on a vu un immense nuage de fumée et de flammes en forme de champignon", a-t-il ajouté. Le témoin a expliqué avoir immédiatement redouté le pire en voyant l'avion voler à très basse altitude, craignant qu'il ne s'écrase sur son propre immeuble. "On sentait que quelque chose n'allait pas", a-t-il conclu.