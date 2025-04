Que sait-on de cette joggeuse portée disparue dans la Vienne ?

Une joggeuse de 28 ans a disparu jeudi dans la Vienne. La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de la retrouver.

C'est une disparition pour laquelle de nombreux effectifs sont déployés. Agathe, une joggeuse de 28 ans, est portée disparue depuis jeudi 10 avril, dans la Vienne. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de la retrouver vendredi 11 avril. Dans celui-ci, on apprend qu'Agathe mesure 1,65 m et portait une "tenue de joggeuse", à savoir un short noir et un sac de course, le jour de sa disparition. Son téléphone portable a été localisé pour la dernière fois dans l'après-midi de jeudi dans un rayon de 250 mètres entre les lieux-dits "Les Grands Ormeaux" et "Le Champ Salaud", à Voulon.

C'est le père de la jeune femme qui a signalé sa disparition à la gendarmerie, jeudi 10 avril, après qu'elle a quitté son domicile dans la matinée, aux alentours de 10 h 30.

"Beaucoup de moyens" mobilisés, selon le ministre de l'Intérieur

Un important dispositif de recherche a été déployé dans la commune de Vivonne, là où elle a été vue la dernière fois, en plus de l'appel à témoins. En déplacement dans le Pays Basque, le ministre de l'Intérieur a assuré avoir " mobilisé beaucoup de moyens " pour retrouver Agathe : " Nous sommes mobilisés et les recherches sont très actives. " Une centaine de gendarmes ainsi que deux hélicoptères et des plongeurs ont été mobilisés dès 13 h 30 jeudi, selon La Nouvelle République et franceinfo. Une équipe cynophile, des motards spécialisés pour les recherches tout-terrain et des membres de la sécurité civile sont aussi présents sur les lieux de recherche.

Une enquête a été ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet de Poitiers dans la journée de vendredi. Toute personne ayant des informations qui pourraient aider les enquêteurs est appelée à contacter le commissariat de Vivonne au 05.49.43.41.15.