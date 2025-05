Libéré de son bracelet électronique, Nicolas Sarkozy file se prélasser dans cette destination ensoleillée

Après une liberté conditionnelle accordée, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a trouvé refuge dans un luxueux château du Cap Nègre. Avec sa femme Cela Bruni, tous deux y ont leurs habitudes.

Nicolas Sarkozy était sous bracelet électronique depuis février dernier et sa condamnation définitive à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Mais ça, c'est désormais de l'histoire ancienne. En effet, ce bracelet a été retiré à l'ex-président de la République (2007-2012) ce jeudi. Par requête du 16 avril 2025, il a sollicité le bénéfice d'une libération conditionnelle. Etant âgé de 70 ans depuis le 28 janvier 2025, sa requête avant d'avoir exécuté la moitié de la peine est recevable", assure le parquet de Paris auprès de RMC. Il est donc admis au régime de la libération conditionnelle.

Jusqu'alors, le bracelet électronique porté par Nicolas Sarkozy l'obligeait à respecter des horaires de sortie bien précis depuis le 7 février dernier. Pour tout déplacement de plus de 15 jours ou à l'étranger, il était tenu de prévenir le juge d'application des peines et d'obtenir son aval. Une nouvelle accueillie avec joie par l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Selon toute vraisemblance, et les informations de Off Investigation, il n'a pas tardé à profiter de la libération conditionnelle accordée.

Un accès privé menant directement à la mer

D'après le journal d'investigation indépendant français constitué en 2021, Nicolas Sarkozy serait déjà parti quelques jours au Cap Nègre, dans le Var, avec son épouse Carla Bruni. Un havre de paix dans lequel la chanteuse et mannequin possède une immense résidence secondaire. Tous deux s'y rendent "chaque été depuis 2008", d'après Gala. Plus qu'une luxueuse demeure, il s'agit véritablement d'un château à flanc de montagne dans une région baignée par le soleil une majeure partie de l'année.

Construite entre 1934 et 1937 par André Faraggi, cette bâtisse connue sous le nom de "Château Faraghi" est en réalité une propriété familiale des Bruni. Dix chambres, deux tourelles, piscine, une situation idéale entre terre et mer... Nul doute que l'ex-chef de l'Etat pourra se ressourcer dans ce château unique, qui dispose même de son propre accès à la mer grâce à un escalier discret.

De plus, la zone est extrêmement sécurisée : "dix gendarmes surveillent les lieux de juin à septembre, trois le reste de l'année", rapporte Vanity Fair. Nicolas Sarkozy a donc porté son bracelet électronique pendant un peu plus de trois mois, avant de retrouver le soleil du Var en compagnie de sa femme.