Nicolas Sarkozy en prison : "C'est lunaire", deux policiers se relaient pour lui dans la cellule d'à côté

Nicolas Sarkozy dort en prison, à la Santé. L'ex-président bénéficie d'un dispositif de protection derrière les barreaux, qui nécessite la mobilisation de deux policiers en permanence à ses côtés.

En direct

09:16 - La CGT pénitentiaire agacé du dispositif pour Nicolas Sarkozy en prison Nicolas Peyrin de la CGT pénitentiaire estime auprès de RMC que la présence policière 24h/24 aux côtés de Nicolas Sarkozy n'est pas vraiment utile. "Il n’y a pas de plus-value, on sait très bien le faire. On appartient au ministère de la Justice, on doit assurer la garde et la sécurité, et il n’y a pas de difficulté pour nous à le faire. Je ne vois pas en quoi le ministère de l’Intérieur viendrait intervenir au sein des détentions", a-t-il dit, considérant que les services de la prison étaient très bien formés et organisés pour assurer la sécurité des personnes placées à l'isolement.

09:04 - "C'est lunaire !", la protection de Nicolas Sarkozy interroge au sein de la police Comme le rapporte RMC ce mercredi matin, le dispositif policier, qui nécessite le déploiement de deux agents, qui doivent rester dans la cellule voisine à celle de Nicolas Sarkozy, "surprend jusque dans les rangs de la police". Une source policière s'agace : "C'est lunaire ! Au départ, j'ai même cru que c'était une blague". Et d'ajouter : "Sarkozy est placé à l'isolement, mais malgré ça, ça veut donc dire qu'il y a un risque à l'intérieur de la prison?" Un président en prison, c'est une première, il faut s'attendre à d'autres surprises". Joaquim Pueyo, maire socialiste d'Alençon et ancien directeur des prisons de Fresnes, tempère auprès de la radio : "C’est une première, mais c’est aussi une première d’avoir écroué un ancien président de la République. Donc il y a une évaluation des risques qui a dû être faite et une décision a été prise au plus haut niveau".

21/10/25 - 23:16 - Pourquoi Nicolas Sarkozy bénéficie-t-il d'un dispositif de sécurité en prison ? FIN DU DIRECT - Convié sur le plateau de LCI mardi soir, l'avocat de l'ex-président de la République, Jean-Michel Darrois, a expliqué que l'administration pénitentiaire ainsi que le ministère de la Justice avaient évalué les risques et que cela avait justifié la présence de deux agents du Service de la protection (SDLP) aux côtés de l'ancien président 24 heures sur 24.

21/10/25 - 22:14 - La sécurité de Nicolas Sarkozy assurée par deux policiers en prison À la suite d'une demande faite au ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy va bénéficier d'une protection en prison, révèle TF1-LCI. En tout, deux officiers du Service de la protection (SDLP) seront affectés 24 heures sur 24 à la sécurité de l'ex-président. Ils se trouveront dans la cellule voisine de celle de Nicolas Sarkozy.

21/10/25 - 21:11 - Laurent Wauquiez déplore l'exécution provisoire avec mandat de dépôt contre Nicolas Sarkozy Le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale a confié "ne pas [pouvoir] comprendre" l'exécution provisoire avec mandat de dépôt à l'encontre de l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy au micro de BFMTV. Pour lui, elle devrait "être réservée à des cas dangereux et de menaces à l'ordre public". Laurent Wauquiez s'est dit de fait favorable à un "débat" ouvert sur la question.

21/10/25 - 20:38 - Rencontre entre Macron et Sarkozy : l'association Anticor fait part de son choc Invité sur le plateau de BFMTV, Maxence Lambert, juriste à l'association anticorruption, a déclaré mardi soir que Anticor se dit "choquée" de la rencontre entre le président Emmanuel Macron et l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy survenue juste avant son incarcération.

21/10/25 - 19:12 - "J'ai honte pour mon pays", confie Henri Guaino, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy Proche de Nicolas Sarkozy, son ancien conseiller, Henri Guaino, confie avoir ressenti "une énorme tristesse, une grande peine de la honte pour mon pays et de l'angoisse". Comme le relaie BFMTV, il a également déclaré avoir "honte pour [s]on pays quand la justice des hommes est aussi éloignée de l'idéal de justice".

21/10/25 - 18:31 - Nicolas Sarkozy "va rentrer dans une légende", estime Nadine Morano Ex-secrétaire d'État et ministre déléguée sous Nicolas Sarkozy, Nadine Morano n'a pas manqué d'apporter son soutien à l'ancien président incarcéré aujourd'hui. "Je connais sa force, il va résister. Je lui ai dit : 'Ils vont faire de toi un héros et un personnage romanesque'." Selon elle, avec son incarcération, Nicolas Sarkozy "va rentrer dans une légende". Et d'assurer, comme le relaie BFMTV : "Il va se battre et il va écrire. Il fera un best-seller et dès qu'il l'aura écrit je l'inviterai pour qu'il vienne faire une dédicace dans notre département."

21/10/25 - 17:51 - Il "a fait du sport, commencé à écrire son livre", déclare son avocat Nicolas Sarkozy "a fait du sport aujourd'hui, il a commencé à écrire son livre... Ce n'est pas le Club Méditerranée", a déclaré l'un de ses avocats, Jean-Michel Darrois, après s'être entretenu avec son client. "Il est dans une cellule de 9 m2, il y a du bruit tout le temps (...) il a eu un parloir avec sa femme. Une première journée en prison, c'est terrible, et il l'a surmontée", précise-t-il.

21/10/25 - 17:36 - En qualité d'ex-président, Sarkozy aura toujours droit à certains avantages à sa sortie À sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy pourra bénéficier de certains moyens mis à sa disposition par l'Etat en qualité d'ex-président. Selon une note blanche rédigée par le secrétariat général du gouvernement - que Le Figaro s’est procurée - seuls deux des quatre collaborateurs qui lui étaient alloués vont être redéployés. Il s’agit de son cuisinier, qui "a été remis à la disposition du ministère de l’Intérieur", et de sa conseillère presse et communication, qui "a demandé une suspension de son contrat avec Bercy", précise le quotidien.

21/10/25 - 17:02 - Nicolas Sarkozy pourra appeler sa famille, mais cela lui coutera cher En prison tous les conforts supplémentaires se monnayent : la présence d'un frigo en cellule coûte un peu plus de 7€ par mois, celle d'une télévision à un peu plus de 14€. Cantiner, c'est-à-dire acheter des denrées en plus des repas servis, coûte également cher avec des produits affichés à des prix parfois plus élevés de 50% par rapport au prix du marché. Mais le luxe le plus cher est celui de téléphoner. Nicolas Sarkozy dispose d'un téléphone fixe dans sa cellule, comme tous les autres détenus depuis 2019, et peut l'utiliser pour appeler qui il souhaite, en sachant que les échanges sont mis sur écoute. Mais il faut aligner une certaine somme pour en bénéficier : "Jusqu’à 110 euros par mois pour 20 minutes d’appel", rappelle l’Observatoire national des prisons. Des dépenses qui ne seront toutefois pas des obstacles à Nicolas Sarkozy.

21/10/25 - 16:43 - "Je visite régulièrement des prisons" assure Gérald Darmanin A nouveau interpellé sur sa promesse de rendre visite à Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin a défendu sa position assurant que ce n'était pas un traitement particulier réservé à l'ancien chef de l'Etat. "Je visite régulièrement des prisons", a affirmé le garde des Sceau en réponse au député Générations Benjamin Lucas-Lundy. Il a même précisé avoir un rythme de "trois [visites] par semaine". "Nicolas Sarkozy n'est pas une exception", a ajouté celui qui est resté proche de l'ancien président de la République.

21/10/25 - 16:12 - Des messages de haine adressés à la presse et à la justice au rassemblent de soutien à Sarkozy Les soutiens à Nicolas Sarkozy ce sont mobilisés ce matin devant son domicile du XVIe arrondissement de Paris. Des soutiens politiques pour beaucoup qui ont repris le discours du condamné qui a accusé la presse d'être à l'origine de l'affaire du financement libyens, laquelle a été révélée par Médiapart, et a déploré la décision de la justice et le travail de certains magistrats. Si bien que des slogans tels que "A mort les journalistes" ou "A mort la justice" ont été scandés rapporte Médiapart. Certains soutiens ont été virulents traitant les médias de "saloperies, sauf CNews". "Comment ils peuvent encore exister ? Parce qu’ils font partie de l’oligarchie au pouvoir, tout simplement" a renchérit un autre au sujet de nos confrères de Médiapart particulièrement insultés.

21/10/25 - 15:41 - Nicolas Sarkozy ""peut être en danger" en prison selon un ancien directeur de maison d'arrêt Nicolas Sarkozy "peut être en danger s'il rencontre d'autres détenus" en prison estime Joaquim Pueyo, ancien directeur des prisons de Fleury-Mérogis et de Fresnes et actuel maire DVG d'Alençon, sur BFMTV. "On n'est pas à l'abri de comportements agressifs", ajoute ce dernier qui précise toutefois qu'en étant à l'isolement, l'ancien chef de l'Etat se trouve dans "un quartier qui est étanche du reste de la détention". Le nouveau détenu ne sera cependant pas épargné par "les bruits et les cris" dans cet établissement de "600 places avec plus de 1.000 détenus".

21/10/25 - 15:14 - Un premier parloir cet après-midi pour Nicolas Sarkozy S'il a droit à deux à trois visites au parloir par semaine pour voir ses proches, Nicolas Sarkozy a la possibilité de voir ses avocats autant qu'il le souhaite. Cette série de rendez-vous doit débuter ce mardi selon les informations de BFMTV qui rapporte que Jean-Michel Darrois va se rendre à la prison de la Santé cet après-midi pour s'entretenir avec son client, seulement quelques heures après l'incarcération de l'ancien chef de l'Etat.

21/10/25 - 14:47 - Une heure de balade autorisée par jour pour Nicolas Sarkozy A compter d'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a droit à une heure de promenade par jour pour être en extérieur. Il sera toujours conduit, seul, dans une cour grillagée et sans vis-à-vis a précisé son avocat Me Christophe Ingrain. Le directeur de la prison de la Santé, Sébastien Cauwel, ayant évoqué des sorties "deux fois pas", il semble que cette heure de promenade puisse être divisée en deux. Nicolas Sarkozy pourra également avoir accès à une des salles de sport de la prison et à une pièce faisant office de bibliothèque, mais selon un planning établi,c ar il devra systématique y être seul.

21/10/25 - 14:31 - Les arguments des avocats de Sarkozy pour obtenir une remise en liberté Dans les douze pages de leur demande de remise en liberté, les avocats de Nicolas Sarkozy contestent le placement en détention de leur client qui, ayant fait appel de la condamnation, est à nouveau présumé innocent dans l'affaire du financement libyen. Selon Le Figaro, ils reprennent tous les points de l'article 144 du Code pénal qui précisent les cas dans lesquels la détention provisoire est justifiée : Pour conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité : "Il n’y en a pas et c’est tout le problème" écrivent les avocats qui rappellent que le document à l'origine de l'affaire a été mis de côté par la parquet national financier.

Pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices : les avocats affirment que Nicolas Sarkozy a respecté à la lettre son contrôle judiciaire et qu'il n'a plus vu certains de ses amis proches, comme Brice Hortefeux, depuis des années en raison de cette affaire.

Pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice : "Jusqu’à ce matin où il est arrivé devant la prison en avance et où il y est entré en retard car l’administration pénitentiaire n’était pas totalement prête", Nicolas Sarkozy s'est présenté à chaque échéance judiciaire insistent les avocats

Pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement : selon les avocats cette menace n'existe pas puisque leur client n'a, selon eux, pas commis les faits reprochés.

21/10/25 - 14:07 - Pourquoi Sarkozy est à l'isolement plutôt qu'au quartier des "personnes vulnérables" ? Lors des incarcérations de personnalités médiatiques et susceptibles d'être prises pour cible par les autres détenus, deux options sont possibles pour les tenir à l'écart des autres prisonniers : un placement au QB4 de la prison de la Santé, appelé aussi "quartier des personnes vulnérables" et surnommé "quartier VIP" ou l'isolement. Le choix revient à l'administration pénitentiaire, mais les deux situations assurent au détenu d'être seul dans sa cellule et toujours accompagné d'un surveillant. Certaines connaissances de Nicolas Sarkozy ont décrit le quotidien au quartier VIP de la prison, notamment Patrick Balkany qui a séjourné. Mais pour l'ancien président de la République c'est l'option de l'isolement qui a été retenue. Pourquoi ? Parce que "le but est qu’il n’y ait aucun incident, et donc il faut éviter qu’il puisse croiser le moindre détenu" a expliqué une source pénitentiaire au Monde. Or, "dans un quartier vulnérable, c’est plus compliqué, par exemple, d’organiser des promenades individuelles", ajoute Ivan Gombert, secrétaire national du syndicat FO des directeurs de prison au journal. "La solution la plus simple et la plus efficace, c’est d’envoyer directement Nicolas Sarkozy en quartier d’isolement", confirme l’administration pénitentiaire.

21/10/25 - 13:48 - Emmanuel Macron reconnaît un "débat légitime" sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire prononcé contre Nicolas Sarkozy en plus de sa condamnation à de la prison ferme fait débat. Les avocats de l'ancien chef de l'Etat ont insisté sur le fait qu'en cas de révision du jugement en appel, l'homme politique aurait fait de la prison à tort. A ce sujet, Emmanuel Macron a évoqué "un débat légitime dans une démocratie" lors d'une conférence de presse. "Tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appels et de recours, mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques, pour que notre Justice puisse évoluer dans la sérénité qu'il convient", a-t-il ajouté appelant à ne pas cristalliser les discussions sur le cas de Nicolas Sarkozy.