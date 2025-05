Explosions dans la cour d'un collège au Havre : qui sont les auteurs des violences ?

Deux détonations ont retenti dans la cour du collège Jules-Vallès au Havre, mercredi. Une enquête a été ouverte.

Mercredi 21 mai vers 9h20, un incident est survenu dans le collège Jules-Vallès au Havre. Six engins explosifs ont été jetés dans la cour de l'établissement scolaire. La procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, a expliqué que "des explosifs artisanaux ont été retrouvés, deux ont été enclenchés". Une fumée blanche s'en serait échappée. Contacté par l'AFP, le rectorat de Normandie a, pour sa part, indiqué que "des individus encore non identifiés ont jeté plusieurs bouteilles contenant un mélange inconnu dans la cour de récréation, provoquant deux détonations".

Il n'y a pas de blessés à déplorer, personne n'était à proximité lors des explosions, la cour étant vide à cette heure-là. Aucun dégât n'a non plus été constaté. Par mesure de sécurité, les élèves et le personnel de l'établissement ont tout de même été confinés jusqu'à 11 heures. "Le confinement s'est effectué dans le calme, et aucun élève ne s'est trouvé exposé à un danger", a assuré la principale du collège auprès des parents, selon France 3 Normandie. Le rectorat a aussi indiqué que si nécessaire, une cellule psychologique sera mise en place pour les élèves et le personnel.

Une piste "interne" étudiée

Les forces de l'ordre et une équipe de pompiers spécialisée en risque chimique se sont rendues sur place afin de sécuriser la zone et de mener les premières investigations. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté urbaine du Havre. Selon les pompiers professionnels des risques chimiques, les bouteilles étaient composées d'acide et d'aluminium, mélange produisant de l'hydrogène. Cet assemblage aurait pu être très dangereux et faire des blessés. Les quatre autres bouteilles retrouvées, mais qui n'ont pas explosé, ont été mises désamorcées.

Concernant les auteurs des faits, une piste "interne" à l'établissement est pour le moment évoquée. Selon TF1, ils seraient au nombre de deux et ont pris la fuite : ils sont donc activement recherchés.