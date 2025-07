Soraya : que sait-on du violent home-jacking et du viol présumé dont l'influenceuse a été victime

Trois individus ont agressé l'influenceuse Soraya Riffy chez elle à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le soir du vendredi 4 juillet. Une plainte a été déposée pour vol avec violences et viol.

Une soirée d'horreur pour l'influenceuse Soraya Riffy. Selon une information du Parisien, cette instagrameuse aux milliers d'abonnés, domiciliée à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, a été victime de graves violences dans la nuit du vendredi 4 juillet. Frappée, ligotée, bâillonnée, elle a porté plainte pour vol. Soraya Riffy craint également avoir été violée par les intrus venus l'agresser. En effet, elle avait perdu connaissance au cours de l'intrusion des trois individus à son domicile. D'après le quotidien national, l'enquête a été confiée à la sous-direction de la police judiciaire de Marseille.

Après une journée passée avec des amis en bateau, la trentenaire rentre chez elle aux alentours de 19 h 30. Tout semble calme lorsqu'on frappe à sa porte. D'après elle, un individu lui aurait dit de façon polie et calme qu'il avait perdu ses clés. Mais au moment de refermer la porte, elle est frappée violemment d'un coup de poing au nez. Désarçonnée, la victime chute, en sang. Deux autres hommes entrent alors chez elle, lui ordonnant de se taire et de ne pas bouger ni même regarder ses agresseurs. Elle est ensuite bâillonnée et ligotée. Selon son récit, Soraya Riffy commence à essayer de se libérer avant d'être menacée par l'un des agresseurs avec une arme de poing.

"À ce jour, j'ai très très peur"

Parallèlement, les agresseurs fouillent méthodiquement l'appartement à la recherche d'objets de valeur ou d'argent. Ils finissent par lui réclamer 50 000 euros, mais Soraya Riffy nie posséder une telle somme et tente de négocier. L'un des agresseurs finit par l'asperger d'eau de Javel et d'autres produits ménagers, puis il quitte les lieux. Sur Instagram, l'influenceuse témoigne : "Ça a duré 1 h 15, je suis partie en souffrance", raconte-t-elle dans une story.

Contacté par BFMTV, son avocat Me Tom Michel indique qu'elle a été frappée avec un cutter et une arme de poing, puis a été ligotée avec du scotch. Entendue par la police dans le cadre d'une enquête pour flagrance, une plainte a été déposée pour violences aggravées, séquestration et viol, dans l'attente des expertises médicales. Comme le souligne l'avocat d'après des propos rapporté par CNews, la victime a "reçu des e-mails de ses ravisseurs agresseurs essayant de lui extorquer des fonds" deux semaines avant son agression. L'influenceuse a aussi lancé un appel à Emmanuel Macron : "À ce jour, j'ai très très peur [...] Je ne sais pas ce qui va m'arriver et je sais que dans la ville dans laquelle j'habite, ça peut aller très très loin, surtout pour des histoires d'argent, alors que je n'ai pas d'argent".

Soraya Riffy s'était notamment fait connaître du public après la survenue d'une polémique en 2016 sur le plateau d'une émission de Cyril Hanouna : un chroniqueur avait embrassé sa poitrine sans son consentement. Ce geste avait entraîné de nombreux signalements auprès de l'Arcom (ex-CSA).