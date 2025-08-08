Un pompier condamné après avoir déclenché plusieurs feux dans les Hautes-Alpes

Le soldat du feu a été condamné à de la prison ferme. Il a avoué être à l'origine de plusieurs départs de feu dans des communes des Hautes-Alpes.

Il était censé lutter contre le feu, mais c'est lui qui allumait les flammes. Jeudi 7 août, le parquet de Gap a condamné un pompier volontaire de 34 ans à 24 mois d'emprisonnement, dont 20 assortis d'un sursis probatoire, selon des informations du Figaro. Celui qui exerçait au Sdis des Hautes-Alpes est passé devant la justice en comparution immédiate. Il a avoué être à l'origine de plusieurs départs d'incendie dans les communes de Serre, Sigottier et Monculs (Hautes-Alpes), entre le 1er juillet et le 1er août.

Le président du conseil d'administration du Sdis des Hautes-Alpes, Marcel Cannat, et le Colonel Alain Juge, condamnent "avec la plus grande fermeté de tels agissements inadmissibles", dans un communiqué.

Interdiction d'exercer en tant que pompier

Après cette condamnation, on apprend que le soldat du feu, qui avait fait ses débuts chez les jeunes sapeurs-pompiers à 13 ans, faisait l'objet d'une procédure judiciaire "suivie" et qu'il serait radié s'il était condamné. C'est finalement le cas. Il avait déjà été suspendu dès son arrestation.

Il était connu de la justice pour "un délit routier il y a plusieurs années", mais pas pour d'autres délits. On ne connaît pas la raison qui l'a poussé à agir ainsi, d'autant que le département est toujours en vigilance incendie, selon la Météo des Forêts.