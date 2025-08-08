Amiens : un immeuble s'effondre en centre-ville, victimes, causes… Ce que l'on sait

Un immeuble de deux étages s'est effondré en plein centre-ville d'Amiens. Il était normalement inoccupé, mais des recherches sont tout de même menées pour déterminer si des personnes se trouvaient à l'intérieur.

Il n'est pas encore midi dans le centre-ville d'Amiens, et les habitants ont assisté à une scène qui a de quoi choquer. Un immeuble de deux étages s'est effondré sur lui-même. Il s'agit de l'ancien hôtel Ibis de la place-au-Feurre, apprend-on du Courrier Picard.

À ce stade, on ne connaît pas encore les raisons qui ont fait que cet immeuble s'est effondré. L'hypothèse de la fuite de gaz semble être écartée. Elle avait été envisagée.

Des victimes toujours recherchées

D'importants moyens de secours ont été déployés : 43 sapeurs-pompiers de la Somme et trois de la brigade cynophile du Pas-de-Calais, avec l'appui de pompiers spécialisés en sauvetage et déblaiement, rapporte BFMTV. En effet, l'immeuble devait être vide, mais des recherches sont tout de même menées pour déterminer si des personnes se trouvaient à l'intérieur. La police a interrogé les riverains pour savoir si l'immeuble était occupé et certains ont répondu qu'il y avait parfois de l'activité, avec de la lumière au premier étage.

Il semblerait qu'aucune victime ne soit à déplorer pour le moment, à en croire les images de la vidéosurveillance. Aucun passant n'aurait été présent au moment de l'effondrement. Les habitants des immeubles voisins ont dû être évacués. Ils ont été accueillis au gymnase de la Veillère, à proximité du lieu de l'effondrement.