Mort de Jean Pormanove : un décès précédé de violences, la défense de ses collègues streamers

Le streamer Jean Pormanove est mort dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août à Contes, près de Nice. L'homme de 46 ans participait à un live marathon depuis une dizaine de jours sur la plateforme Kick, en compagnie de "Narutovie" et "Safine".

Le streaming français est en deuil. Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 août à Contes, près de Nice (Alpes-Maritimes), à l'âge de 46 ans. Suivi par près de 500 000 abonnées sur les réseaux sociaux, "JP" était connu sur la plateforme Kick pour des "défis" extrêmes, souvent humiliant qu'il subissait face caméra par deux streamers du collectif "Le Lokal TV" : Owen, alias "Narutovie", et Yassin alias "Safine". Au moment de son décès, Jean Pormanove participait à un live marathon sur la plateforme de stream Kick depuis "298 h" (douze jours) avec ses deux acolytes issus des quartiers populaires niçois. Sur les images du live relayées sur X - son compte Kick, qui comptait 192 800 abonnées, ayant été supprimé - on l’aperçoit allongé parmi d’autres personnes endormies, la tête dissimulée sous une couette. Les internautes toujours connectés peuvent l'entendre respirer difficilement, avant de rester immobile pendant une quarantaine de minutes. "Narutovie" tente alors de le réveiller, d'abord en lui lançant une bouteille d'eau vide, avant de s'inquiéter que celui-ci ne réagisse pas. "Il est vraiment dans une position chelou", peut-on entendre, juste avant l’interruption brutale du direct. "Dix jours et nuits de torture" Les circonstances de sa mort soulèvent en effet des questions. Plusieurs internautes, cités par RMC BFMTV, affirment que le quadragénaire venait de subir "dix jours et nuits de torture", retransmis en direct : violences physiques "extrêmes", "privation de sommeil", "l'ingurgitation de produits toxiques". Selon une vidéo consultée par Médiapart, Naruto, déguisé en Batman, lui aurait asséné plusieurs gifles quelques heures avant sa mort. Un extrait relayé par le compte X de Cerfia montre également "Narutovie" lire un message de détresse que Jean Pormanove a écrit à sa mère quelques jours avant son décès : "Là ça va trop loin. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde". Sa mère, inquiète, lui aurait répondu : "C'est de pire en pire, je te plains mon fils", en notant qu'il avait beaucoup maigri. Mais "Narutovie", moqueur, a lâché devant l’écran : "T'as jamais eu aussi bonne mine fils de p*te". "Profondément attristés" par la disparition du streamer, la compte X Kick France a annoncé mercredi 20 août avoir banni "tous ses costreameurs", dont ses deux acolytes "Naruto" et "Safine", dans l'attente de l'enquête en cours. "Nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. En outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l’ancienne agence française de réseaux sociaux et entreprenons une révision complète de notre contenu en français" a écrit la plateforme, assurant que leur priorité "est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kick". Adin Ross, ex-star américaine de Twitch, également présent sur Kick, a annoncé vouloir prendre à sa charge le coût des obsèques du Français, avec le soutien du rappeur Drake. Dans un long message publié sur son compte X, il écrit : "C’est terrible et immonde. Ceux qui ont participé à cette tragédie méritent d’en payer les conséquences. Je viens d’échanger avec Drake. Lui et moi allons payer les obsèques, cela ne le ramènera pas, mais c’est le moins que nous puissions faire", a promis le streamer qui cumulent près de 1,8 million d'abonnés sur Kick ce mardi 19 août. Pour le moment le rappeur n'a pas confirmé.

Dernières mises à jour

14:24 - Une "mise en scène consentie" selon les deux streamer du "LokalTV" Selon RTL, les streamers du "LokalTV", "Narutovie" et "Safine", affirment que les violences infligées à Jean Pormanove relevaient d’une "mise en scène consentie". L'avocat de Yassin Sadouni (alias "Safine") a indiqué à l'AFP que son "client n’a aucune responsabilité dans ce décès" et "se tient à la disposition" des enquêteurs. Accusé par les internautes depuis la mort de "JP", "Safine" a annoncé via un communiqué de son avocat son intention de déposer plainte suite à une "campagne de cyberharcèlement". De son côté, "Narutovie" a affirmé dans une story Instagram que "personne ne sait, mais tout le monde parle", ajoutant sur sa relation avec le streamer : "On s’aimait et c’est tout ce qui compte." Le frère de ce dernier, qui a déjà participé à certains streams, a tenu à défendre leur version auprès de RTL. "On faisait pas mal de conneries, de défis mais c'était quand même assez contrôlé, scénarisé", a expliqué Gwen. Selon lui, l’équipe cherchait à rendre les scènes spectaculaires, tout en étant "à des années lumières de penser qu'il pouvait arriver quelque chose comme ça". Lors d'un live, "Narutovie" et "Safine" les deux streamers avaient même anticipé la possibilité d’un décès : "Si demain il meurt en plein live, c’est dû à son état de santé de merde et pas à nous. (…) Dis devant la caméra que c’est pas notre responsabilité si tu meurs en plein live", avait prévenu "Narutovie" avant que Jean Pormanove s'exécute.

Qui était Jean Pormanove ?

Comme le racontre Le Parisien, Jean Pormanove est un ex-militaire qui a exercé à la base aérienne 128 de Metz-Frescaty de 1997 à 2007, selon ses dires sur les réseaux sociaux. Après une décennie de silence, il refait surface en 2020, en pleine pandémie, dans le monde du gaming sur Twitch. Ses réactions rageuses sur Fortnite, souvent aux côtés de figures comme The Kairi 78 ou Le Bouseuh, lui valent une certaine notoriété. Les premières moqueries s’accumulent, tant sur le plan physique qu’intellectuel, mais son audience explose, cumulant les centaines de milliers d’abonnés sur Twitch, TikTok ou encore Instagram.

Le tournant survient lorsqu’il rencontre "Narutovie" et "Safine". Avec eux, il abandonne progressivement le gaming pour se lancer dans les défis extrêmes. En juillet 2022, il diffuse sur YouTube une vidéo intitulée "Je me fais bouffer par des chiens d’attaque", la première d'une longue série. Dès lors, ses contenus prennent une tournure de plus en plus violente, principalement sur Kick et la chaîne YouTube "Le Lokal TV". "Coudoux", un homme en situation de handicap sous curatelle, se joint au trio. En décembre 2024, Mediapart révèle que ces “défis” tournent en humiliations répétées de Coudoux et Jean Pormanove, alimentant ce qu’ils qualifient de "business de la maltraitance". Leurs vidéos leur rapportaient effectivement beaucoup d'argent, à raison de plusieurs milliers d'euros par mois.

Sur RTL, la mère du streamer décrit son fils comme un garçon "au grand cœur" qui s'était créé une seconde famille à Nice auprès de ces streamers. "Il avait des frères à Metz, mais il s’était trouvé des frères à Nice, c'était une famille il était invité partout", a-t-elle raconté le mercredi 18 août. Sa sœur, quand à elle, qualifie son décès "d'intolérable" et estime que son frère est mort d'épuisement. "J'étais très très fière de ce qu’est devenu son frère", a-t-elle indique. "Je ne regardais pas tout mais j'estime qu'il n’aurait pas dû mourir comme ça, qu’il est décédé d’épuisement. Ce qu'il a vécu est inacceptable".

A la suite des révélations, le parquet de Nice avait ouvert une enquête préliminaire le 16 décembre visant "Safine" et "Naruto" pour trois chefs d'accusation : "provocation publique par un moyen de communication au public par voie électronique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur handicap", "violences volontaires en réunion sur personnes vulnérables ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours" et "diffusion d'enregistrement d'images relatives à la commission d'infractions d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne".

Le duo avait été placé en garde à vue début janvier, et leur matériel de tournage saisi. Mais "tant les personnes susceptibles d’être mises en cause que celles d’être victimes contestaient la commission d’infractions", avait à l’époque souligné le parquet. Ils ont par la suite été relâchés. Leur chaîne Kick, suspendue un temps, avait été réactivée ces derniers mois. Jusqu’à ce drame.