Des randonneurs grièvement blessés par la foudre : comment se prémunir de tels incidents ?

Deux randonneurs ont été touchés par la foudre dans les Hautes-Pyrénées. Un phénomène dangereux qui peut être fatal.

Le temps est orageux en France ces derniers jours et cela peut être dangereux. Des randonneurs espagnols, qui marchaient dans la vallée de la Géla, dans les Hautes-Pyrénées, au niveau d'Aragnouet, ont été touchés par la foudre. Le couple de sexagénaires a été blessé : la femme a notamment été lourdement brûlée. "Il semble que l'impact de foudre se situe au niveau de son sac à dos. L'éclair a traversé son corps. Il est ressorti par le thorax", ont expliqué les secouristes à France 3 Occitanie. Son compagnon a aussi été hospitalisé en état de choc. "C'est rare. Lorsque ça arrive, les gens décèdent sur le coup ou alors s'en sortent avec pas grand-chose", a précisé le peloton de gendarmerie de haute montagne des Pyrénées (PGHM) auprès de l'AFP. C'est une bergère qui est parvenue à alerter les gendarmes du drame.

Le couple a été touché lorsqu'il marchait à découvert. "Ils avaient des bâtons de marche, ils n'avaient pas spécialement de métal sur eux, ils n'ont pas commis d'imprudence manifeste", a déclaré le PGHM. En cas d'orages, il est, en effet, fortement recommandé de se débarrasser de tout objet métallique qui pourrait attirer la foudre. Il faut s'abriter au plus vite dans un bâtiment. Quand c'est impossible, il est primordial de s'éloigner des arbres, éviter les points hauts et s'éloigner des points d'eau. Pour se protéger, il est conseillé de s'accroupir pieds joints, et non de s'allonger au sol, en évitant de s'appuyer contre une paroi. Cette position permet de réduire au maximum son contact avec le sol, qui peut être conducteur d'électricité. En groupe, il ne faut pas rester collé et s'éloigner d'une vingtaine de mètres les uns des autres.

Une centaine de personnes touchées par la foudre chaque année en France

Selon Radio-France, une centaine de personnes sont en moyenne frappées par la foudre en France chaque année, un incident fatal pour 10% d'entre elles. Un éclair pouvant transporter jusqu'à 100 millions de volts, le choc est violent et peut provoquer un arrêt cardiaque. Au mois de juin, trois randonneurs avaient été foudroyés dans la région autrichienne du Tyrol et n'ont pas survécu.

Il est donc primordial de consulter la météo avant de se lancer dans une activité extérieure. En montagne, les orages peuvent vite arriver. Compter le temps entre l'éclair et le tonnerre permet de connaitre la proximité de l'orage. Si ce temps est inférieur à 10 secondes, alors l'orage se rapproche très dangereusement.