Pyromane en Charente-Maritime : il met le feu à sa propre maison pour "détourner l'attention"

Il était à l'origine de plusieurs incendies criminels en Charente-Maritime. Jeudi 28 août 2025, un homme a été condamné. Lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir mis le feu à sa propre maison dans le but de "détourner l'attention".

Briller pour mieux se faire oublier… Une stratégie qui n'aura pas su payer pour un homme originaire de Charente-Maritime et qui était soupçonné d'être à l'origine de plusieurs incendies de nature criminelle dans la commune de Croix-Chapeau depuis des mois. L'individu a déclaré en garde à vue qu'il avait brûlé sa propre maison dans l'objectif de détourner les soupçons qui pesaient sur lui.

Dans un communiqué transmis par la gendarmerie nationale vendredi 29 août et que TF1 info évoque, il est expliqué comment les soupçons se sont portés sur ce jeune homme de 27 ans. En effet, ce dernier se trouvait de manière répétée à proximité des lieux de départ de feu. Parfois, il était même à l'origine de l'alerte donnée aux secours. Les premiers incendies ont endommagé des terrains de végétation et un cabanon. Puis, le 25 août, l'homme est convoqué au poste de gendarmerie à la suite de la destruction d'un incendie dans la maison de son voisin. En parallèle, un autre incendie se déclare à son propre domicile, faisant d'importants dégâts.

L'incendiaire de 27 ans a ensuite été placé en garde à vue pour avoir participé à six départs de feu au total, parmi lesquels celui de son propre domicile, non loin de La Rochelle.

L'enquête révèle que l'homme explique son comportement par le stress dont il est victime depuis que sa conjointe a appris son addiction aux jeux, rapporte Le Parisien.

Il avait besoin de se sentir "utilie"

Selon lui, devenir incendiaire lui permettait de se sentir "utile" car il contribuait à éteindre les flammes. Il a commencé à adopter ce comportement lorsqu'il a participé à l'extinction d'un incendie accidentel sur une moissonneuse-batteuse, selon l'enquête de la brigade de gendarmerie d'Angoulins.

Selon le média CNews, il justifie aussi les raisons de l'incendie sur le cabanon de son voisin : "Pour l'incendie du cabanon chez son voisin, il déclare avoir été dépassé par le feu qui a détruit également la maison. Sachant qu'il était convoqué à la brigade, il a mis le feu chez lui pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui", a expliqué la gendarmerie.

Il a été jugé le 28 août par le tribunal de La Rochelle qui l'a condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire.