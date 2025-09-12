Mort d'Agathe Hilairet : un suspect déjà condamné pour des affaires similaires, ce qu'il a dit aux enquêteurs

L'homme placé en garde à vue a reconnu avoir été en contact avec Agathe Hilairet, dont l'ADN a été retrouvé dans sa voiture. Il va être présenté à un juge en vue d'une mise en examen pour "meurtre précédé d'enlèvement et séquestration" ce vendredi.

L'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet a fait un grand bond en avant. Quatre mois après la découverte du corps de la joggeuse de 28 ans, retrouvé le 4 mai à Vivonne dans la Vienne, un suspect va être présenté à un juge "en vue de sa mise en examen du chef de meurtre précédé d’enlèvement et séquestration" ce vendredi 12 septembre, comme annoncé par la procureure de la République de Poitiers dans un communiqué. Le parquet demande "son placement en détention provisoire".

Placé en garde à vue pour "meurtre" et "viol", selon les précisions de BFMTV, le suspect a reconnu pendant ses auditions "avoir été en contact avec Agathe Hilairet" ainsi que sa "présence sur les lieux" du crime précise le parquet. L'ADN d'Agathe Hilairet a également été retrouvé dans le véhicule de l'individu saisi au moment de la perquisition menée à son domicile le mercredi 10 septembre.

Un suspect déjà connu pour des faits similaires à l'affaire Hilairet.

Le suspect est un homme de 59 ans prénommé Didier L. selon les informations du Parisien. Il est connu de la justice pour deux viols commis entre 1992 et 2001. Le cinquantenaire a été condamné à 12 ans de prison en 1994 pour "viol commis sous la menace d'une arme" et à 30 ans de réclusion avec une période de sureté de deux tiers en 2004 pour "viol commis sous la menace d’une arme en récidive et agression sexuelle en récidive". Ces deux affaires concernent des viols commis sur des joggeuses précise Le Parisien. Un élément qui n'est pas sans rappeler l'affaire Agathe Hilairet : la jeune femme a disparu le 10 avril après être partie courir.

Après avoir passé 21 ans derrière les barreaux, le suspect a été libéré en 2024 sur décision du juge d'application des peines. "Il était placé sous surveillance judiciaire depuis le 5 octobre 2024 avec injonction de soins, résidence dans un lieu déterminé, interdiction de contact avec les victimes, interdiction de détenir une arme et obligation de travail", fait savoir le parquet de Poitiers. Le suspect, vit seul dans un immeuble de Celle-Lévescault et travaille en tant que salarié agricole sur la même commune située à seulement cinq kilomètres de Vivonne. Il est décrit comme une personne "discrète et sympathique" par des voisons auprès de BFMTV. D’autres parlent d'une "une personne peu sociable" n'ayant pas l'habitude de "fréquenter les commerces de proximité". Durant son procès, le suspect avait été décrit comme "un homme dangereux, violent, incapable de résister à ses envies" et qui "recommencera" par l'avocat général.

Il avait déjà attiré l'attention des enquêteurs au début de l'affaire, il faisait notamment partie de nombreuses personnes "d'intérêt prioritaire" inscrites au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et ayant pu se trouver dans le secteur de Vivonne au moment de la disparition et de la mort d'Agathe Hilairet. A nouveau surveillé ces dernières semaines, il ne dispose pas d'alibi solide pour la mort d'Agathe Hilairet selon les convictions des enquêteurs. En parallèle de la garde à vue, le téléphone du suspect est analysé.

En plus de la garde à vue, deux individus ont été entendus en audition libre par les enquêteurs sur l'affaire Agathe Hilairet. Il s'emble s'agir de voisins du suspect. Ces deux personnes ne sont pas soupçonnées selon les informations du Courrier de l'Ouest.

Des éléments suggérant la piste criminelle

La piste criminelle est celle privilégiée par les enquêteurs dans l'affaire Agathe Hilairet. La découverte du corps par un promeneur dans un lieu situé en périphérie dans l'importante zone de recherches qui avait été ratissée après la disparition avait interrogé les enquêteurs. Les circonstances de la disparition de la jeune femme habituée à courir régulièrement et sur de longues distances posaient également question.

L'autopsie n'avait pas permis de déterminer les causes de la mort en raison de l'état de décomposition avancée du corps, mais l'expertise de la montre connectée d'Agathe Hilairet avait permis de soulever plusieurs éléments. Le GPS de la montre indiquait que le cœur de la victime s'était arrêté de battre à un endroit différent de celui où la dépouille avait été retrouvée. Un indice suggérant que le corps aurait pu être déplacé. La montre, capable d'enregistrer le rythme cardiaque, soulignait aussi une hausse des battements du cœur synonyme d'un effort intense et inhabituel.