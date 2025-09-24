Attaque au couteau à Benfeld : une prof poignardée au collège, ce que l'on sait

Une enseignante a été poignardée en cours par un élève de 14 ans dans un collège du Bas-Rhin, ce mercredi 24 septembre. Elle a été blessée au visage et hospitalisée en urgence relative.

Choc dans la commune de Benfeld (Bas-Rhin), au sud de Strasbourg. Ce mercredi 24 septembre 2025, vers 8h15, une professeure de musique a été poignardée en classe par un élève de 14 ans au collège Robert Schuman, apprend BFMTV de sources concordantes. Agée de 65 ans, elle a été "blessée au visage" selon Dernières nouvelles d'Alsace, et hospitalisée en urgence relative.

Le journal local précise que les élèves du cours où s'est déroulé l'agression "sont pour le moment confinés dans la salle de classe". Le reste de l'établissement a été évacué, les autres élèves patientent dans la salle des fêtes de la commune en attendant leurs parents. "Je ne comprends pas comment ça a pu arrivera ! On est à Benfeld", confie une élève de 3e auprès du quotidien.

"Lorsque nous sommes arrivés devant l'établissement, les élèves qui venaient d'arriver hurlaient au téléphone pour tenter d'expliquer au parents ce qui venait de se passer (...) C'est très frustrant, car on est là, et nous ne pouvons pas encore voir nos enfants. Ils doivent être interrogés. Certains sont terrorisés, et nous sommes là", confie la mère d'une fille qui se trouvait dans la salle de classe

L'agresseur présumé héliporté en urgence absolue

L'ado de 14 ans, auteur présumé des faits, a été arrêté et interpellé quelques minutes après les faits, selon la gendarmerie. "Au moment de son interpellation, l'adolescent s'est porté des coups de couteau", indique BFMTV. Il a ensuite été pris en charge par les secours et "héliporté par Dragon 67 vers l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, tout comme la professeure de musique", précise DNA.

De son côté, le sous-préfet ainsi que les "gendarmes de Benfeld et de Fegersheim, le Psig de Sélestat et le Samu se sont rendus sur place", selon une information de Dernières nouvelles d'Alsace. Une Cellule d'urgence médico-psychologique va être mise en place. Enfin, contactée par BFMTV, la procureure de Strasbourg indique qu'il est encore "trop tôt" pour communiquer sur ces faits.