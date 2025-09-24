Attaque au couteau à Benfeld : une prof poignardée au collège, ce que l'on sait
Une enseignante a été poignardée en cours par un élève de 14 ans dans un collège du Bas-Rhin, ce mercredi 24 septembre. Elle a été blessée au visage et hospitalisée en urgence relative.
Choc dans la commune de Benfeld (Bas-Rhin), au sud de Strasbourg. Ce mercredi 24 septembre 2025, vers 8h15, une professeure de musique a été poignardée en classe par un élève de 14 ans au collège Robert Schuman, apprend BFMTV de sources concordantes. Agée de 65 ans, elle a été "blessée au visage" selon Dernières nouvelles d'Alsace, et hospitalisée en urgence relative.
Le journal local précise que les élèves du cours où s'est déroulé l'agression "sont pour le moment confinés dans la salle de classe". Le reste de l'établissement a été évacué, les autres élèves patientent dans la salle des fêtes de la commune en attendant leurs parents. "Je ne comprends pas comment ça a pu arrivera ! On est à Benfeld", confie une élève de 3e auprès du quotidien.
"Lorsque nous sommes arrivés devant l'établissement, les élèves qui venaient d'arriver hurlaient au téléphone pour tenter d'expliquer au parents ce qui venait de se passer (...) C'est très frustrant, car on est là, et nous ne pouvons pas encore voir nos enfants. Ils doivent être interrogés. Certains sont terrorisés, et nous sommes là", confie la mère d'une fille qui se trouvait dans la salle de classe
L'agresseur présumé héliporté en urgence absolue
L'ado de 14 ans, auteur présumé des faits, a été arrêté et interpellé quelques minutes après les faits, selon la gendarmerie. "Au moment de son interpellation, l'adolescent s'est porté des coups de couteau", indique BFMTV. Il a ensuite été pris en charge par les secours et "héliporté par Dragon 67 vers l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, tout comme la professeure de musique", précise DNA.
De son côté, le sous-préfet ainsi que les "gendarmes de Benfeld et de Fegersheim, le Psig de Sélestat et le Samu se sont rendus sur place", selon une information de Dernières nouvelles d'Alsace. Une Cellule d'urgence médico-psychologique va être mise en place. Enfin, contactée par BFMTV, la procureure de Strasbourg indique qu'il est encore "trop tôt" pour communiquer sur ces faits.
10:27 - L'auteur présumé des faits serait en arrêt cardio-respiratoire
Selon les informations de Dernières Nouvelles d'Alsace, l'agresseur présumé de l'enseignante, un ado de 14 ans, "se serait infligé des blessures et serait en arrêt cardio-respiratoire" à l'heur actuelle. La procureur de la république, le sous-préfet ainsi que les gendarmes de Benfeld et de Fegersheim, le Psig de Sélestat et le Samu se sont rendus sur place.
10:04 - "Je suis révoltée. Que faut-il faire ?"
Sur place, la peur a déjà laissé place à la colère et à la stupéfaction. Devant le collège Robert Schuman de Benfeld, une jeune femme, mère d'un élève de 6e de s'interroge : "Je suis révoltée. Que faut-il faire ? Instaurer des fouilles à l'entrée du collège ?", déplore-t-elle dans les colonnes de DNA.
10:02 - L'agresseur s'est porté des couteaux
"Au moment de son interpellation, l'adolescent s'est porté des coups de couteau", indique la gendarmerie auprès de BFMTV. Le directeur académique, le recteur et des équipes mobiles de sécurité se rendent sur place "pour mettre en place une Cellule d'urgence médico-psychologique", précise la chaîne info.
09:53 - Un élève de 14 ans interpellé
Après l'agression d'une professeure de musique en plein cours ce mercredi entre 8 heures et 8h15, à Benfeld dans le Bas-Rhin, DNA indique que l'auteur des faits a été interpellé. Il s'agit bien d'un jeune de 14 ans qui participait au cours. "J'ai été prévenu par le groupe de classe sur le chemin de l'école. Puis on a vu tous les gendarmes arriver (...) Je ne comprends pas comment ça a pu arrivera ! On est à Benfeld", déclare une élève de 3e auprès du journal local.