Des drones russes en France ? Une base militaire de la Marne survolée par des engins "suspects"

Des "drones suspects" ont survolé la base militaire de Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, dans la nuit de dimanche à lundi.

Des drones aperçus au-dessus d'une base militaire française. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre, plusieurs appareils ont survolé la base de Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, a appris l'AFP auprès de la délégation militaire départementale (DMD) et de l'armée de terre, confirmant une information de l'Union. Les institutions ont jugé ces appareils comme "suspects".

De quoi interroger alors qu'à la mi-septembre des drones militaires russes ont été observés dans l'espace aérien de la Pologne et que depuis plusieurs pays européens ont été survolés par des appareils non identifiés, notamment le Danemark et la Norvège. Les dernières observations de ce genre remontent à la nuit de mercredi à jeudi dans le ciel danois, notamment au-dessus d'aéroports civils. Mais les engins aperçus dans la Marne sont décrits comme des petits engins et "pas des drones pilotés par des militaires" par la DMD. Cette dernière ajoute que pour le moment aucun élément ne permet de penser à l'hypothèse d'une ingérence étrangère.

La présence de drones a toutefois entraîné un "renforcement du dispositif de sécurité pour faire face à cette situation", a déclaré la DMD qui a également déposé une plainte à la gendarmerie. Le survol de la base militaire française, qui abrite un détachement du génie, le 501e régiment de chars de combat et un régiment de matériel selon les précisions de l'armée de terre, "relève de l'exceptionnel", a insisté la DMD. La base militaire Mourmelon-le-Grand fait partie de celles à avoir accueilli des soldats ukrainiens en formation en 2024 dans le cadre de la task force "Champagne" soulève l'AFP. Depuis cette année, elle accueille un "centre d'entraînement tactique drones".