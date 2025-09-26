Larceveau-Arros-Cibits : des tirs entendus devant une fromagerie, un conflit de voisinage évoqué

Ce vendredi 26 septembre, un sexagénaire a été arrêté après avoir tiré plusieurs coups de feu devant une fromagerie à Larceveau-Arros-Cibits, dans le Pays Basque.

A Larceveau-Arros-Cibits, dans le Pays Basque, un homme a tiré au fusil en pleine rue ce vendredi 26 septembre aux alentours de 10h. Trois coups de feu auraient été entendus, selon Actu Pays Basque. L'homme aurait visé en l'air selon ICI Pays Basque. Il était alors devant la fromagerie Istara.

L'homme aurait, en fait, menacé de tirer sur les bombonnes de gaz situées à l'extérieur de la laiterie appartenant au groupe Lactalis. L'établissement a été évacué par mesure de sécurité et les routes d'accès, la D933 et la D918, ont été bloquées.

Après les faits, l'auteur des tirs s'est retranché dans un champ voisin. Un négociateur de la gendarmerie s'est alors rendu sur place. Après de longs échanges, le suspect a été arrêté sans résistance par les forces de l'ordre vers 15h30. Aucun blessé n'est donc à déplorer.

Que sait-on du tireur ? Il s'agirait d'un agriculteur sexagénaire, voisin de l'usine. Il serait en conflit avec l'entreprise et l'agglomération Pays Basque à cause de futurs travaux.