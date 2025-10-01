Explosion à Munich, près de l'Oktoberfest : coups de feu, incendie, ce que l'on sait du drame près de la Fête de la bière

Un incendie s'est déclaré, suivi de plusieurs explosions, autour d'un immeuble résidentiel de Munich, faisant au moins un mort. La célèbre Fête de la bière, l'Oktoberfest, a été provisoirement fermée.

Drame à Munich. Ce mercredi 1er octobre 2025, un incendie et plusieurs explosions dans le nord de la ville allemande ont fait au moins un mort, a annoncé la police de la ville. Vers 4h40, les pompiers ont été alertés alors qu'un immeuble résidentiel était en feu. Peu après, des détonations violentes ont été signalées aux services de secours, en marge de l'Oktoberfest, mythique fête de la bière en Bavière.

"Le corps d'un homme a été retrouvé blessé par balle près du lac Lerchenauer", indique BILD. D'après la police, le défunt aurait piégé et incendié une maison située à cinq minutes du lac. Selon le journal, il s'agissait de la maison de ses parents. Un véhicule a également brûlé. "Il se serait ensuite donné la mort", apprend-on. Une porte-parole de la police confie à l'AFP qu'une personne a été grièvement blessée, mais n'évoque pas de corps retrouvé sans vie.

Une lettre de l'auteur des faits retrouvée

L'homme décédé portait un sac à dos, voilà pourquoi la police craint qu'il ne contienne un autre engin piégé. Des démineurs sont sur place pour prévenir de nouvelles explosions, tout comme la brigade criminelle. Une autre personne est portée disparue et ne semble pas constituer une menace. Face à cet évènement tragique, l'Oktoberfest - dans le centre de la capitale bavaroise - a été provisoirement fermée, jusqu'à 17 heures.

La police allemande craint un lien avec la Fête de la bière. "Nous enquêtons actuellement sur toutes les pistes. D'éventuels liens avec d'autres lieux de Munich sont examinés, notamment la Theresienwiese", déclarent les forces de l'ordre auprès de BILD. Selon le communiqué de la police, "une lettre de l'auteur des faits a été envoyée, qui doit être prise au sérieux", une information confirmée par le maire de la ville, Dieter Reiter. Les autorités précisent également que des engins explosifs ont été découverts dans un immeuble résidentiel du nord de Munich où l'incident s'est produit.

Désormais, le site du festival est fouillé. Les employés sont priés de quitter l'Oktoberfest et peuvent se rassembler dans une zone dédiée. " Des mesures de protection supplémentaires seront mises en place ultérieurement", annonce la police sur le réseau social X, elle recommande enfin aux habitants et aux automobilistes d'éviter le secteur ou de faire un détour.