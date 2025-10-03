Menace d'attentat dans un collège à Lyon : deux mineurs interpellés puis poursuivis, ce que l'on sait

Deux mineurs ont été placés en garde à vue après avoir proféré des menaces d'attentat et de mort, dans le collège Clément-Marot, situé dans le 4e arrondissement de Lyon.

Un mineur de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir menacé de commettre un attentat dans le collège Clément-Marot, situé dans le 4e arrondissement de Lyon, selon une information d'Actu Lyon, (Le Progrès parle d'un élève de 17 ans). L'élève - qui n'est plus scolarisé dans cet établissement - aurait envoyé des messages audio à des collégiennes pour proférer ses menaces. Une information confirmée auprès de BFMTV par le parquet de la capitale des Gaules.

Face à la gravité de la situation, la CPE de l'établissement scolaire a déposé plainte. La CPE a indiqué à la justice que l'auteur des menaces "serait en lien" avec un autre élève, lui, scolarisé au sein du collège et âgé de 15 ans. "Lors de son audition, le mineur a reconnu avoir proféré des menaces à l'égard d'une élève du collège, dans un contexte de conflit personnel, sans que les propos tenus ne visent l'établissement", détaille le communiqué du parquet.

Des collégiennes avaient été menacées de mort et de viol

D'après les informations du Progrès, ces menaces s'inscrivent "dans le cadre d'un conflit déjà ancien au sein du collège", datant du 25 septembre dernier. Des collégiennes avaient notamment été menacées de mort et de viol. Le parquet confirme que pendant la garde à vue du mineur, ce dernier a bien été entendu "dans le cadre d'une seconde procédure portant sur des menaces de mort commises envers deux autres collégiennes de ce même établissement".

Les deux mineurs sont inconnus des services de police. Celui âgé de 15 ans et scolarisé au collège Clément-Marot a aussi été placé en garde à vue, selon Le Progrès. "Il a été convoqué et a reçu un avertissement pénal probatoire", précise BFMTV et est poursuivi pour des menaces de mort. L'autre, âgé de 16 ans, sera prochainement déféré devant le tribunal pour enfants et poursuivi pour les menaces d'attentat.

Le Progrès précise que les deux adolescents ont "été laissés libres ce jeudi à l'issue de leur audition". L'élève âgé de 15 ans est convoqué en septembre 2026 à la maison de justice et du droit (MJD), l'autre, début décembre au tribunal judiciaire. Enfin, BFMTV indique que les parents des jeunes filles concernées par les menaces auraient également porté plainte.​​​​​​