Corps démembré retrouvé à Auxerre : la victime identifiée, l'enquête avance

La police scientifique est parvenue à identifier le tronc humain retrouvé dans l'Yonne le 22 septembre dernier, grâce à son empreinte ADN.

La victime a été identifiée. Le corps sans tête ni membres retrouvé dans l'Yonne le 22 septembre dernier a enfin un nom, grâce à des analyses ADN. Le procureur de la République d'Auxerre a déclaré ce vendredi 3 octobre qu'il s'agit d'un homme de 25 ans d'origine rwandaise, présent sur le territoire de manière régulière.

"Le corps est dans un état de décomposition avancée, il est méconnaissable", avait auparavant indiqué le parquet. Impossible de l'identifier grâce à des caractéristiques physiques, donc. Ce tronc humain a été découvert près de l'écluse de la Chaînette, à Auxerre. Le démarrage d'une péniche a provoqué sa remontée. La police scientifique l'a alors repêché. Une équipe de plongeurs a découvert des morceaux de vêtements et un autre ossement, "qui pourrait appartenir à la dépouille". Ses bras, sa tête et ses jambes n'ont pas été retrouvés.

La victime serait née le 1er janvier 2000, a indiqué le procureur, qui a précisé que la date est à prendre avec précaution. Il a évoqué un "état civil très fantaisiste". Sa disparition n'avait jamais été signalée. L'empreinte génétique de l'homme était toutefois enregistrée dans les fichiers de la police, puisqu'il était connu de la justice, ce qui a permis son identification. Il était soupçonné d'avoir commis différentes infractions à Auxerre et en Puisaye, dans l'Yonne. Les circonstances de sa mort sont encore un mystère. "Il devrait y avoir des examens complémentaires, notamment toxicologiques", a indiqué le procureur d'Auxerre. L'enquête se poursuit.