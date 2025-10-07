Orne : l'alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'une enfant de trois ans

Khuslen, petite-fille âgée de trois ans, a été enlevée lundi soir à Alençon, dans le département de l'Orne. Les soupçons de l'enlèvement se portent sur son père, un homme âgé de trente-six ans.

L'alerte enlèvement a été déclenchée mardi 7 octobre. La petite Khuslen, trois ans, d'origine mongole à la peau mate et mesurant 95 centimètres, a été enlevée à Alençon dans le département de l'Orne le 6 octobre 2025 aux alentours de 21h40. Khuslen a des yeux et cheveux noirs et une mèche sur le front. Au moment de l'enlèvement, elle était habillée d'un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey, rapporte BFMTV.

Son père, suspecté de l'enlèvement

Le suspect serait son père, Enkhbold Enkhtavan, un homme de trente-six ans, aussi d'origine mongole. Il mesure 1,69 m, allure mince, cheveux bruns, yeux noirs, une grosse tache rouge dans le cou. Au moment des faits, il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu'à l'omoplate avec des motifs tribaux. Il aurait pris la fuite à bord d'un véhicule blanc Peugeot 308 immatriculé EY-361-LY.

Si vous avez des informations qui aideraient à localiser l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr