Un sénateur ivre, frappé, puis menotté... Mais qu'est-il arrivé à Philippe Mouiller ?

Le sénateur LR Philippe Mouiller a été retrouvé alcoolisé et blessé dans les rues de Paris au petit matin du mercredi 8 octobre. Après s'être montré agressif et avoir été placé en cellule de dégrisement, il s'explique sur cet épisode.

Nuit agitée pour le sénateur LR Philippe Mouiller. L'élu des Deux-Sèvres a été retrouvé au sol, alcoolisé et blessé au visage, dans le VIème arrondissement de Paris, au niveau du boulevard Saint-Germain, tôt dans la matinée du mercredi 8 octobre par les forces de l'ordre, selon une information de Paris Match. Approché par les agents et les secours, le sénateur de 56 ans s'est montré agressif.

Avec une "haleine alcoolisée", des "propos incohérents" et un "comportement confus" rapportés par une source policière au Parisien et confirmant un "était d'ivresse publique manifeste" selon le parquet de Paris, le sénateur a refusé toute intervention médicale. Il présentait pourtant des traces de violences, notamment des contusions au nez et à la tête, et son état était jugé "préoccupant". "L'homme a présenté une vive résistance aux policiers qui tentaient de le faire transporter à l'hôpital par les pompiers, ce qui les a conduits à le menotter", confirme le parquet. Selon Paris Match, l'élu qui est aussi conseiller auprès du ministre démissionnaire de l'Intérieur a précisé sa fonction aux policiers et a demandé à ce que Bruno Retailleau soit appelé. Il a également tenu des propos "méprisants envers les agents et les pompiers" selon une source du magazine.

Maîtrisé et menotté, Philippe Mouiller a été conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être pris en charge pour ses blessures. Il a ensuite été placé en cellule de dégrisement au commissariat des V et VIème arrondissement de Paris, avant d'être relâché plus tard dans la journée de mercredi.

"Cet incident a été traumatisant" : les explications du sénateur

Le sénateur des Deux-Sèvres a donné sa version des faits dans un communiqué publié le jeudi 9 octobre, au lendemain de son interpellation. Philippe Mouiller explique avoir été "victime d'une violente agression dans les rues de Paris, après une soirée entre amis". "Alors que je rentrais à mon domicile, j'ai été dépouillé d'une partie de mes affaires personnelles et frappé à tel point que j'ai perdu connaissance", déclare-t-il pour expliquer sa présence dans un état d'ivresse avec des traces de violences dans les rues de Paris, à l'aube. Il poursuit : "Je me suis retrouvé à terre, sonné, totalement désorienté et la police nationale est intervenue sur place. Malheureusement, dans un état de confusion et de stress, je n'ai pas bien réagi".

S'il reconnaît une réaction "vive" à l'égard des policiers et des secours, il ne revient pas en détails sur l'altercation et justifie ses gestes par l'"état de choc" dans lequel il se trouvait. "Cet incident a été traumatisant, tant physiquement que psychologiquement, mais je tiens à remercier les forces de l'ordre et les secours", écrit-il assurant n'avoir jamais voulu s'opposer à l'intervention des agents. Le sénateur compte déposer plainte après l'agression qu'il dit avoir subie selon son entourage. Dans son communiqué, l'homme politique dit simplement souhaiter "tourner la page sur cet événement et [se] concentrer sur [ses] missions".