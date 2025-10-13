"Bonjour, je ne sais pas où est ma femme" : le curieux appel de Cédric Jubillar à la police, en pleine nuit

Le procès de Cédric Jubillar s'est poursuivi ce lundi 13 octobre. Au programme du jour, sa version de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, mais aussi la diffusion de son étonnant appel à la gendarmerie.

Jugé pour le meurtre de son épouse Delphine, Cédric Jubillar était questionné ce lundi 13 octobre sur sa version de la nuit de la disparition de la mère de ses deux enfants, du 15 au 16 décembre 2020. À cette occasion a été diffusé l'appel téléphonique passé à la gendarmerie par Cédric Jubillar peu après 4 heures du matin. "Oui, bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme", y déclare l'accusé. Et le gendarme à l'appareil de l'interroger : "C'est à dire monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?"

Comme le rapporte la journaliste de franceinfo sur X, Cédric Jubillar explique alors : "Écoutez, je me réveille là, et je suis tout seul à la maison." Et d'ajouter encore : "Je me suis couché en premier et il y avait les petits avec elle devant la télévision." Le gendarme au bout du fil lui demande : "Les enfants sont là ?" Réponse de Cédric Jubillar : "Oui, ils sont là." Questionné sur une éventuelle précédente disparition de sa femme, il répond : "Une fois elle l'a fait en plein été, mais là on est en plein hiver." Alors que le gendarme a l'air déconcerté, Cédric Jubillar précise : "On est en instance de divorce mais ça se passe bien."

"Franchement j'ai des doutes à 2 000%"

Lorsqu'on lui demande s'il a essayé d'appeler sa femme, l'accusé affirme ne faire "que ça", relève Midi Libre. "Moi, ce qui m'importe c'est de savoir si elle est en danger ou si elle n'est pas en danger. Allez, je vais vous envoyer une patrouille déjà." L'appel aura duré plus de quatre minutes. Dix minutes plus tard, les gendarmes rappellent Cédric Jubillar, mais tombent sur son répondeur et laissent un message dans lequel ils lui demandent de les rappeler. Pourquoi n'a-t-il pas répondu ? "Je devais être en train d'appeler Delphine et c'est pour ça que je n'ai pas eu le rappel", se justifie l'accusé.

Cédric Jubillar rappelle toutefois les gendarmes cinq minutes plus tard. On l'interroge alors sur le fait que sa femme pourrait fréquenter quelqu'un d'autre : "Franchement j'ai des doutes à 2 000%, mais je n'ai aucune preuve", confie-t-il. Et de poursuivre : "J'en sais rien, je sais pas. Il y a la voiture. Donc elle est partie à pied. Les chiens étaient dehors quand je me suis réveillé et normalement elle les rentre." Le gendarme questionne alors : "Elle n'a pas laissé de lettre ?" Et Cédric Jubillar de répondre : "Là, il n'y a rien, je suis en panique."