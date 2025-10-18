Mort du créateur de Mango : pourquoi la police soupçonne-t-elle son fils ?

Dix mois après la mort d'Isak Andic, créateur de la marque Mango, les autorités catalanes soupçonnent son fils d'homicide. La mort de l'homme est désormais considérée comme suspecte par la police.

Isak Andic, créateur de la marque Mango, est mort à 71 ans en décembre 2024 à la suite d'une chute mortelle. Celle-ci avait d'abord été considérée comme accidentelle lors d'une randonnée en famille. Les médias espagnols ont indiqué que son fils, Jonathan Andic, était désormais soupçonné par la police. Celui-ci était seul avec son père au moment de l'accident et son témoignage a "alimenté la suspicion", a indiqué El Pais, dont les propos ont été repris par Sud-Ouest. La police a indiqué que le fils s'était contredit et qu'il avait décrit des événements qui ne pouvaient pas correspondre avec les constatations de la police. Le témoignage d'Estefania Knuth, compagne d'Isak Andic, a aussi mis en évidence que les relations entre le père et son fils étaient "mauvaises".

La police catalane a confirmé que l'enquête était toujours en cours, sans toutefois en préciser les motifs. "D'un point de vue procédural, aucune personne en particulier n'a été visée, ni n'est visée (directement) à ce stade", a assuré le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, cité par BFM TV. Par le biais d'un porte-parole, la famille du créateur de Mango a fait savoir qu'elle "avait confiance dans la fin la plus proche de cette procédure et dans la démonstration de l'innocence de Jonathan Andic", selon El Pais. Le statut de Jonathan Andic est passé de témoin à celui de suspect en septembre 2025 et la police analyse le contenu de son téléphone portable.

L'une des personnes les plus riches d'Espagne

Isak Andic est né en 1953 dans une famille juive à Istanbul, en Turquie. Il avait émigré à l'adolescence en Espagne avec sa famille, avant d'ouvrir en 1984 une première boutique Mango à Barcelone, avec l'aide de son frère aîné Nahman. L'entreprise, devenue l'un des principaux groupes de mode du monde, compte plus de 16 400 employés. Le capital de Mango avait été ouvert pour la première fois en décembre 2023 avec une cession de 5% du capital à Toni Ruiz, actuel président du conseil d'administration.

À sa mort en décembre 2024, Isak Andic était l'une des personnes les plus riches d'Espagne, avec une fortune évaluée par Forbes à 4,5 milliards de dollars. En février 2025, il a reçu à titre posthume la Médaille d'Or de Catalogne, la plus haute distinction honorifique décernée par le gouvernement catalan. Son fils Jonathan avait rejoint le groupe familial en 2005. Il a occupé plusieurs postes de direction, jusqu'à être nommé actuel vice-président du conseil d'administration de Mango.