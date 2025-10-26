Vol au Louvre : l'enquête s'accélère, deux suspects en garde à vue

Selon les informations du journal Le Parisien, l'enquête sur le cambriolage du Louvre s'est accélérée samedi 25 octobre au soir. Deux hommes ont ainsi été placés en garde à vue par la police.

L'enquête judiciaire du “casse du siècle” avance. Selon les informations du Parisien, deux suspects ont été interpellés hier soir, puis placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours pour “vol en bande organisée” et “association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime”, menées par la brigade de répression du banditisme de Paris (BRB) et l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Les deux hommes seraient originaires de la Seine-Saint-Denis. Ils sont soupçonnés d’avoir fait partie du commando s’étant introduit par effraction au sein du musée du Louvre au moyen d’un camion équipé d’une nacelle. Les quatre membres du commando ont dérobé notamment des bijoux inestimables de la couronne de France lors du casse le 18 octobre dernier.

Au total, huit biens avaient été dérobés et deux autres retrouvés dans la galerie Apollon qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne de France, avait annoncé le ministère de la Culture.

La couronne de l'impératrice Eugénie avait été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée. Le bijou serait "assez endommagé par l’extraction de la vitrine. Le département des objets", avait indiqué la présidente-directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars, lors de son audition devant la commission de la culture au Sénat. Un deuxième bijou a, lui, été retrouvé dans la salle où a eu lieu l'effraction. Selon l'estimation faite par la conservatrice du musée et révélée mardi soir par la procureure de la République de Paris, le butin s'élèverait à 88 millions d'euros.

Parmi les huit objets volés, ont été répertoriés : le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, une boucle d'oreille issue d'une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une paire de boucles d'oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une broche dite broche reliquaire, un grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie et un diadème de l'impératrice Eugénie.

"L'enquête avance", assure le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez

Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs criminelle". L'enquête a été confiée à la BRB de la police judiciaire parisienne, avec l'OCBC. Mercredi 22 octobre, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s'était exprimé au sujet de l'avance de l'enquête. Il avait tenu à rester prudent et avait dit avoir confiance en la capacité des hommes chargés de l'opération "à retrouver les auteurs" des faits "malgré les jours qui passent".

"L'inquiétude, ce sont les bijoux, le butin que l'on cherche à retrouver, il y a plus d'une centaine d'enquêteurs, tout est mis en oeuvre. Je ne ferai aucun commentaire sur l'enquête, elle progresse", assure-t-il toutefois. "Je reste extrêmement prudent mais j'ai toute confiance dans le fait que nous retrouverons les auteurs". "Le système de sécurité n'a pas été mis en défaut, il a fonctionné", a martèlé le ministre malgré l'intrusion des cambrioleurs et le vol d'un butin inestimable. "Mais le fait est arrivé, je ne vais pas vous dire que c'est un succès", concède-t-il, au micro de CNews. Quant à la procureure de Paris, Laure Beccuau, cette dernière s'est dit "optimiste" auprès de Ouest-France sur la recherche des malfaiteurs. D'importants prélèvements de "traces ADN, papillaires et autres", un peu plus de 150, avaient été réalisés.

Des vitrines non adaptées pour les vols avec matériaux lourds

Concernant la sécurité du musée, Laurence des Cars - directrice du musée - avait évoqué la sécurité de la porte-fenêtre de la galerie Apollon par laquelle les malfaiteurs se sont introduits. Elle avait indiqué que la fenêtre avait fait l’objet d’une "restauration et d’un renforcement" et avait été inaugurée le 27 novembre 2024 : "Les contacts de porte, tout comme le verrouillage des ouvrants étaient parfaitement opérationnels dimanche dernier", avait-t-elle assuré. "Les vitrines installées en décembre 2019 représentaient un progrès considérable en termes de sécurité, tant le degré d’obsolescence des anciens équipements était avéré" avait ajouté la présidente-directrice du Louvre qui avait précisé que "les vitrines sont de très haute qualité, mais elles répondaient à un type d'action, une attaque par arme, et non pas aux matériaux lourds qui ont été utilisés pour le drame de dimanche dernier", a-t-elle reconnu devant les sénateurs lors de son audition.

BFMTV a révèlé également l'existence d'un enregistrement audio de la directrice de l'accueil du public et de la surveillance. Elle avait assuré qu'un "certain nombre d'agents" ont mis en fuite les voleurs, les empêchant de mettre le feu à leur monte-charge et ainsi récolter de nombreux objets précieux pour l'enquête. "En les mettant en fuite, ils les ont empêchés de mettre le feu à cet engin, et en outre, ils les ont obligés à abandonner derrière eux la couronne", a expliqué Dominique Buffin, directrice de l'accueil du public et de la surveillance, devant le personnel, des propos relayés par la chaîne info.

Ces éléments pouvant conduire aux cambrioleurs

Un "commando de quatre personnes" est recherché depuis le cambriolage du Louvre a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de France Inter quelques heures le dimanche 19 octobre. Le locataire de la place Beauvau a précisé que le braquage s'était déroulé en seulement sept minutes et que personne n'a été blessé lors des vols. "Ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale, une valeur patrimoniale inestimable", a-t-il ajouté. Ces quatre personnes sont celles "qui ont amené la nacelle au pied de la fenêtre, avant de forcer" la vitre du musée du Louvre, a déclaré dimanche la procureure de Paris, Laure Beccuau, précisant que les enquêteurs "ont des images de vidéoprotection du musée" et de la Ville de Paris. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec le butin à bord de plusieurs scooters Tmax, mais ils ont laissé derrière eux plusieurs éléments pouvant être clés.

Alors que le vol s’est déroulé en seulement quelques minutes, la fuite des braqueurs, a pu être filmée par un témoin de la scène. Sur une vidéo qui dure une trentaine de secondes et que Le Parisien relate, on peut ainsi y voir les voleurs sortir du musée du Louvre en utilisant le monte-charge qu’ils avaient utilisé auparavant pour s’introduire dans le bâtiment. Les deux hommes, habillés tout de noir, portent un gilet jaune pour l’un, et un casque de moto pour le second. Paraissant visiblement calme sur les images, les deux individus prennent place sur un scooter afin de prendre la fuite après avoir tenté de mettre le feu au monte-charge, sans y parvenir. "Ils vont quitter, ils vont quitter", peut-on également entendre de la part de la personne qui filme la scène avant que ce dernier n’indique que la police est en train d’arriver sur les lieux du vol, sirène hurlante.

Les enquêteurs ont également mis la main sur plusieurs éléments ayant été utilisés par les malfaiteurs selon les informations du Parisien : un casque de moto et un gant. Autant d'indices qui pourraient permettre de retrouver les coupables. D'autres éléments devant servir au vol et à la destruction des traces ont également été retrouvés indiqué TF1 Info : deux disqueuses, un chalumeau, une couverture, un talkie-walkie ou encore un bidon d'essence. Les malfaiteurs avaient a priori en tête d'incendier la nacelle leur ayant permis de pénétrer le Louvre.

Le propriétaire de la nacelle a également été retrouvé selon Le Parisien et TF1 Info. L'engin a été mis en vente sur Le Bon Coin par une société de la ville de Louvres, dans le Val-d'Oise. Plusieurs hommes se seraient présentés comme de potentiels acheteurs et auraient menacé l'employé chargé de vendre la nacelle avant de repartir avec l'engin. Le vol a été signalé neuf jours avant le cambriolage avec un message sur les réseaux sociaux. L'enquête a permis de confirmer que la place d'immatriculation de l'engin avait été changée et les logos de l'entreprise effacé. Cette piste est sérieuse et pourrait conduire jusqu'aux cambrioleurs explique Grégory Joron, secrétaire général de syndicat de la police nationale Un1té sur TF1 : le témoignage du vendeur "va être sûrement primordial puisqu'il va permettre potentiellement aux enquêteurs de remonter, justement, peut-être à des complicités. Voir directement aux malfaiteurs si ce sont eux qui ont fait l'achat direct".

"Nous avons failli", reconnaît le ministre de la Justice

Les bijoux volés ont une place importante dans l'histoire de France, ils n'ont pas simplement une valeur marchande. "C'est évidemment très cher", mais "c'est surtout une valeur inestimable au point de vue du symbole et de l'importance historique", explique Didier Rykner, fondateur et directeur de La Tribune de l’art, dans les colonnes de France Info. "Le seul moyen d'écouler et de blanchir la pièce serait effectivement, ce qui est pour nous le cauchemar absolu, de dépecer les objets, de les dessertir, de retailler les diamants. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération", craint Me Alex Giquello, président de Drouot auprès du média.

Dans un message publié sur X, le président de la République a dénoncé "une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire". Emmanuel Macron a aussi assuré que "nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris. Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, que nous avons engagé en janvier, prévoit un renforcement de la sécurité. Il sera le garant de la préservation et de la protection de ce qui constitue notre mémoire et notre culture". Lundi 20 octobre, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, parle d'un évènement "rocambolesque", qui donne "une image déplorable de la France", sur France Inter. "Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli", reconnaît-il. "Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec", a reconnu la directrice du musée le plus visité au monde, Laurence des Cars, pendant son audition devant la commission de la culture au Sénat.

Le président Les Républicains (LR) de la commission des Affaires culturelles à l’Assemblée nationale, Alexandre Portier, a déclaré ce mercredi 22 octobre 2025 remettre à plus tard la décision sur l’éventuelle création d’une commission d’enquête portant sur la protection du patrimoine. En effet, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mardi 21 octobre avoir confié au député Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), également membre de la commission des Affaires culturelles, une mission relative à la sécurité et à la sûreté des lieux patrimoniaux, en lien avec le ministère de l’Intérieur. L'objectif est donc de ne pas faire de doublon.

Le système de vidéo-surveillance de l’extérieur du Louvre est "très insuffisant"

Pourtant, selon un rapport de la Cour des comptes, des retards "considérables" et "persistants" dans la mise aux normes des installations techniques du musée du Louvre sont pointés. Dans le secteur Denon - où se trouve la Galerie d’Apollon - un tiers des salles ne dispose d’aucune caméra de surveillance. "Les montants engagés sont de faible ampleur au regard des besoins estimés" et "une tendance à faire du lancement des travaux une variable d’ajustement budgétaire" est dénoncée. Malgré un budget annuel de fonctionnement de 323 millions d’euros, la sécurité n'a pas été suffisante pour mettre à mal les malfrats, ce dimanche 19 octobre. Ce rapport, qui sera publié début novembre et qui est cité par France Info, précise que dans un autre secteur du musée, le Richelieu, "les trois-quarts des salles sont dépourvus d’équipement de vidéosurveillance".

Dimanche soir, les alarmes "étaient en fonctionnement", le poste central de sécurité "en a été destinataire", il "reste la question de savoir si les gardiens ont entendu ces alarmes" et de déterminer si ces alarmes ont bien "sonné" dans la pièce objet du vol, a expliqué la procureure de Paris. Cinq agents du musée étaient présents dans la galerie et autour et sont "immédiatement intervenus" pour prévenir les forces de l'ordre et assurer l'évacuation du public, assure de son côté le ministère, qui a salué leur "professionnalisme".

"Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes (...), le parc est très insuffisant, ne couvre pas l’ensemble des façades du Louvre, et malheureusement du côté de la galerie d’Apollon" où a eu lieu le vol, "la seule caméra est posée en direction de l’ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l’effraction", a déclaré Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée, auditionnée au Sénat le mercredi 22 octobre 2025.