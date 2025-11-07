Gorcy : des coups de feu près d'une école et un homme interpellé, ce que l'on sait

Un homme a fait usage d'une arme à feu près d'une école primaire à Gorcy (Meurthe-et-Moselle) ce vendredi. Après s'être retranché dans son logement, il s'est rendu aux gendarmes.

Un homme a été aperçu ce vendredi matin, vers 10h45 à proximité de l'école primaire Jacques Prévert à Gorcy (Meurthe-et-Moselle). Il a été repéré alors qu'il se trouvait "à bord d'un véhicule", selon une source gendarmerie proche de l'enquête à BFMTV. Ce dernier a fait usage de son arme à feu en tirant en l'air selon Le Républicain lorrain.

Depuis, l'individu s'était retranché dans son appartement, rue du Coulmy, à plus de 200 mètres de l'école. L'établissement scolaire a été confiné, avant que le plan de confinement soit levé. En effet, "compte-tenu de ces circonstances très particulières, par mesure de sécurité, les élèves, ainsi que le personnel, ont été confinés, sous protection", précise Hélène Geronimi, sous-préfète de Val de Briey auprès du quotidien local.

Le tireur s'est rendu aux gendarmes

La gendarmerie est toujours sur place, elle a établi un périmètre de sécurité. Yves Séguy, préfet de Meurthe-et-Moselle, invite la population à "éviter le secteur et à ne pas entraver l'action des forces de sécurité", des propos relayés par France 3 Grand Est. À 13h45, le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de Reims est arrivé en renfort et s'est approché du bâtiment. Un négociateur de la gendarmerie était aussi présent.

Le Républicain lorrain annonce que l'homme retranché dans son logement "a répondu aux sollicitations du négociateur et a ouvert sa porte" pour se rendre aux gendarmes. Il était seul dans le logement. Une cellule de soutien pyschologique se met en place dans la salle socio-culturelle de l'école à proximité.