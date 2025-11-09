Rhône : que s'est-il passé à Lyon où le tournage d'un clip de rap a fini par provoquer un incendie ?

Dans la commune de Rillieux-la-Pape, près de Lyon dans le Rhône, le tournage d'un clip de rap a mal tourné. Le tir d'un mortier a terminé sa course dans un immeuble d'habitation, provoquant un incendie.

La ville de Rillieux-la-Pape, non loin de Lyon dans le département du Rhône, a été touchée par la violence samedi. 8 novembre dans l'après-midi. Cinq appartements d'un immeuble ont été ravagés par un incendie causé par un tir de mortier d'artifice en marge du tournage illégal d'un clip. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu ensuite, selon les pompiers et la préfecture du département du Rhône.

Il est 15 h 20 quand environ 70 pompiers interviennent sur les lieux du sinistre. Selon une source du quotidien Le Progrès, aucune victime n'est à déplorer. Aussi, comme plusieurs témoins l'attestent, plusieurs personnes habillées de combinaisons blanches et noires réalisaient le tournage d'un clip de rap samedi après-midi dans la rue. Des mortiers d'artifice ont alors été lancés, a rapporté la préfecture. D'après les premiers éléments qui ressortent de l'enquête, un équipage de police présent à proximité a été la cible de tirs de mortier d'artifice. L'un des mortiers tirés a fini sa course sur le balcon d'un immeuble non loin, déclenchant un incendie.

Les pompiers sont alors intervenus et ils ont aussi été la cible de projectiles, "tout comme les forces de l'ordre qui mettaient en place un périmètre de sécurité", a souligné la préfecture sur le réseau social X. Une enquête a été ouverte.

Une quarantaine d'habitants impactés

Comme l'indique 20minutes, la présence des policiers a été renforcée au cours de la nuit qui a suivi. De plus, des CRS étaient déjà présents "depuis le début de la semaine" dans la ville.

Après le départ du feu, l'évacuation d'une quarantaine d'habitants a été réalisée. Ils ont été accueillis dans un gymnase en attendant leur relogement ou bien la réintégration de leur logement, selon la préfecture.

Fabienne Buccio, la préfète, s'est rendue au gymnase avec le maire Horizons de la commune. Elle a dénoncé "avec les mots les plus forts ces actes criminels […] qui ont mis en danger la vie des habitants de Rillieux-la-Pape". Elle a également apporté "son soutien aux policiers nationaux et sapeurs-pompiers entravés dans leurs actions de secours et de protection de nos concitoyens".

D'après le média Actu, avant l'arrivée de la préfète, le maire était déjà présent alors que l'incendie était en cours. Il a dû être évacué par la police pour sa sécurité en raison de menaces.