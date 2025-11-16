Grenoble : un adolescent de 12 ans blessé par balle sur un point de deal

Un adolescent de 12 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans la nuit de samedi à dimanche à Grenoble. Il a été blessé par balle et transporté à l'hôpital avec son pronostic vital engagé.

Un adolescent entre la vie et la mort à Grenoble (Isère). Plusieurs tirs ont été entendus dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 3 h du matin. Selon des informations du Parisien, les forces de l'ordre sont intervenues dans le quartier Chorier-Berriat, sur un point de deal bien connu, après l'appel de plusieurs riverains qui ont entendu des coups de feu et vu un véhicule prendre la fuite.

À leur arrivée sur place, ils ont découvert un adolescent de douze ans à terre, en arrêt cardio-respiratoire. Il présentait des blessures par balles au dos et aux jambes. L'intervention des secours a permis de le réanimer avant de le transporter à l'hôpital.

Une enquête est ouverte

Il a été transporté au CHU avec son pronostic vital engagé. Pour le moment, on ne sait pas qui est responsable de la fusillade et dans quelles circonstances elle a eu lieu. Neuf étuis de 9 mm ont été retrouvés sur les lieux. Une enquête est en cours, menée par la DCOS (Police Judiciaire). Celle-ci ne pourra malheureusement pas être appuyée d'images de vidéosurveillance, puisque le quartier n'est pas couvert par la vidéoprotection.