Enfant enlevé à Paris : quatre hommes, une victime de 10 ans… Une enquête est ouverte
Des témoins ont affirmé à la police avoir vu quatre hommes mettre un enfant d'environ dix ans dans le coffre d'une voiture avant de s'enfuir ce vendredi. Le propriétaire a été retrouvé mais pas l'enfant. Aucune disparition n'a été signalée.
L’essentiel
- Deux témoins ont assisté à un kidnapping, vendredi 14 novembre, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la bibliothèque François-Mitterrand, qui abrite de nombreux bureaux.
- L’enlèvement a eu lieu vers 21 heures. La victime, un enfant d'une dizaine d'années, a été enfermée dans le coffre d'une BMW par quatre hommes, qui ont ensuite pris la fuite, rapporte Le Parisien.
- Les témoins ont fait un signalement à la police qui a ouvert une enquête. Les deux témoins auraient eu le temps de noter la plaque d'immatriculation de la voiture. Sur place, les commerçants et restaurateurs assurent ne rien avoir vu.
17:58 - Pas de disparition de mineur signalée
Le parquet de Paris a annoncé, dimanche 16 novembre dans l'après-midi, qu'aucune disparition de mineur n'avait été signalée dans le secteur. On ne sait donc pas qui pourrait être cet enfant.
17:50 - Le propriétaire du véhicule connu de la police
L’homme identifié serait connu des services de police pour "des faits similaires", mais "aucun mineur n'a été retrouvé à l'adresse du titulaire de l'immatriculation", indique le ministère public. On ne sait pas si celui-ci a été placé en garde à vue.
17:48 - La voiture et son propriétaire retrouvés, pas l’enfant
Nous suivons en direct les dernières informations sur l’enfant enlevé à Paris ce vendredi. Selon les premiers éléments connus ce dimanche, une enquête a été ouverte par la brigade de protection des mineurs, qui a retrouvé le propriétaire de la voiture.