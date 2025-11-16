Enfant enlevé à Paris : quatre hommes, une victime de 10 ans… Une enquête est ouverte

La Rédaction

Enfant enlevé à Paris : quatre hommes, une victime de 10 ans… Une enquête est ouverte Des témoins ont affirmé à la police avoir vu quatre hommes mettre un enfant d'environ dix ans dans le coffre d'une voiture avant de s'enfuir ce vendredi. Le propriétaire a été retrouvé mais pas l'enfant. Aucune disparition n'a été signalée.

L’essentiel

  • Deux témoins ont assisté à un kidnapping, vendredi 14 novembre, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la bibliothèque François-Mitterrand, qui abrite de nombreux bureaux.
  • L’enlèvement a eu lieu vers 21 heures. La victime, un enfant d'une dizaine d'années, a été enfermée dans le coffre d'une BMW par quatre hommes, qui ont ensuite pris la fuite, rapporte Le Parisien.
  • Les témoins ont fait un signalement à la police qui a ouvert une enquête. Les deux témoins auraient eu le temps de noter la plaque d'immatriculation de la voiture. Sur place, les commerçants et restaurateurs assurent ne rien avoir vu.
En direct

17:58 - Pas de disparition de mineur signalée

Le parquet de Paris a annoncé, dimanche 16 novembre dans l'après-midi, qu'aucune disparition de mineur n'avait été signalée dans le secteur. On ne sait donc pas qui pourrait être cet enfant.

17:50 - Le propriétaire du véhicule connu de la police

L’homme identifié serait connu des services de police pour "des faits similaires", mais "aucun mineur n'a été retrouvé à l'adresse du titulaire de l'immatriculation", indique le ministère public. On ne sait pas si celui-ci a été placé en garde à vue.

17:48 - La voiture et son propriétaire retrouvés, pas l’enfant

Nous suivons en direct les dernières informations sur l’enfant enlevé à Paris ce vendredi. Selon les premiers éléments connus ce dimanche, une enquête a été ouverte par la brigade de protection des mineurs, qui a retrouvé le propriétaire de la voiture. 