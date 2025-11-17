Auxerre : un chien dévore le visage de son maître, "ça peut paraître très choquant, mais ça arrive régulièrement" dans ces circonstances

Un homme a été retrouvé mort et défiguré à son domicile. Son chien, sûrement affamé, lui aurait mangé le visage. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du décès.

Macabre découverte au domicile d'un homme ce dimanche 16 novembre. Comme le relaie Ici Auxerre, les policiers ont retrouvé un individu mort chez lui, rue des Rouges-Gorges au hameau de Laborde, à Auxerre, dans l'Yonne. Son visage avait été comme effacé. Il ne lui restait plus que les os du crâne. Contactés par un livreur de repas à domicile, qui était venu quinze jours auparavant et n'avait cette fois-ci pas eu de réponse du résident des lieux, les policiers ont fait le déplacement.

En entrant dans l'appartement, ils ont découvert l'homme, allongé par terre. Son visage avait complètement disparu. Et pour cause, son chien, sans doute affamé, le lui avait dévoré. Faute de visage, les forces de l'ordre n'ont pas pu formellement identifier la victime. Une enquête a été ouverte dans la foulée pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Une autopsie bientôt réalisée, la piste criminelle pas privilégiée

Contactée par Le Parisien, une source policière explique qu'à ce stade, la piste criminelle ne semble pas privilégiée. "Ça peut paraître très choquant, mais ça arrive régulièrement quand il y a des décès en présence d'animaux domestiques", explique-t-on au quotidien.

Une autopsie doit prochainement être réalisée. Elle devrait en dire davantage sur les raisons de la mort de cet homme et confirmer que le chien est bien en cause dans cette disparition de visage.