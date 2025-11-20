Un homme tué au couteau à Clermont-Ferrand : ce que l'on sait du suspect interpellé

Un suspect a été interpellé à Clermont-Ferrand, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre par arme blanche d'un homme le 7 novembre dernier. Il aurait poignardé un jeune homme de 20 ans lors d'une rixe.

Ce jeudi 20 novembre 2025, un suspect a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un homme le 7 novembre dernier, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), par arme blanche. Pour rappel, ce jour-là, une dispute opposant deux groupes d'individus a éclaté, "vers minuit, sur la place de l'Etoile, à quelques mètres du palais de justice" de la ville, expliquait le quotidien La Montagne.

Le jeune homme interpellé est âgé de 19 ans. Il aurait tué un adolescent de 20 ans en le poignardant. Alors que la rixe avait pris fin, l'assaillant est revenu sur les lieux un peu plus tard avant de faire usage de son arme et de s'enfuir. Les motifs restent encore à établir par les enquêteurs.

Une enquête ouverte pour homicide volontaire

Le jeune homme a été poignardé au thorax et malgré l'intervention des secours, les tentatives de réanimation sont restées vaines. Le suspect a désormais été placé en garde à vue, selon les informations communiquées par Eric Serfass, procureur de la République de Clermont-Ferrand, auprès de l'Agence-France-Presse (AFP), confirmant les dires du journal local. L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT).